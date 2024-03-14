В Улан-Удэ неадекватный пациент напал на медиков «скорой помощи»

Днем в Железнодорожном районе города сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная на автомобиле скорой медицинской помощи. На место происшествия примчался экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

«Прохожие сообщили в экстренные службы, что на остановке общественного транспорта лежит мужчина без сознания. Фельдшер приступил к оказанию медицинской помощи мужчине, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Очнувшись, нетрезвый прохожий полез в драку с медработником и ударил его. В ответ на агрессивное поведение пациента работники скорой помощи нажали тревожную кнопку»,



- рассказали в Росгвардии Бурятии.



Росгвардейцы утихомирили неадекватного жителя и доставили его в отдел полиции. В отношении 56-летнего улан-удэнца будет принято правовое решение за нанесение побоев.

Отметим, благодаря «тревожным кнопкам» с начала года пресечено 3 правонарушения на каретах скорой помощи. В прошлом году росгвардейцы реагировали на 29 сигналов тревоги с охраняемых автомобилей скорой медицинской помощи.





Фото: Росгвардия РБ