Происшествия 17.03.2024 в 14:00
В Бурятии сельчанин вломился в чужой дом и обокрал его
Его наживой стали четыре автомобильных колеса и сварочный аппарат
Текст: Ольга Лазарева
40-летний ранее не судимый житель Тарбагатайского района сбил навесной замок на входной двери дома и проник в него. Внутри помещения он стал искать хоть что-то ценное. В итоге, он похитил четыре автомобильных колеса и сварочный аппарат общей стоимостью 20 000 рублей.
В судебном заседании подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном, сообщили в Тарбагатайском районном суде Бурятии.
С учетом полного признания подсудимым своей вины в совершении преступления, раскаяния в содеянном, наличия на иждивении двоих несовершеннолетних детей, с учетом иных смягчающих вину обстоятельств, суд назначил осужденному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.
В судебном заседании подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном, сообщили в Тарбагатайском районном суде Бурятии.
С учетом полного признания подсудимым своей вины в совершении преступления, раскаяния в содеянном, наличия на иждивении двоих несовершеннолетних детей, с учетом иных смягчающих вину обстоятельств, суд назначил осужденному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.
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