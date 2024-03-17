Происшествия 17.03.2024 в 14:00

В Бурятии сельчанин вломился в чужой дом и обокрал его

Его наживой стали четыре автомобильных колеса и сварочный аппарат
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии сельчанин вломился в чужой дом и обокрал его
40-летний ранее не судимый житель Тарбагатайского района  сбил навесной замок на входной двери дома и проник в него. Внутри помещения он стал искать хоть что-то ценное. В итоге, он похитил четыре автомобильных колеса и сварочный аппарат общей стоимостью 20 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном, сообщили в Тарбагатайском районном суде Бурятии. 

С учетом полного признания подсудимым своей вины в совершении преступления, раскаяния в содеянном, наличия на иждивении двоих несовершеннолетних детей, с учетом иных смягчающих вину обстоятельств, суд назначил осужденному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.
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