В Бурятии сельчанин вломился в чужой дом и обокрал его

40-летний ранее не судимый житель Тарбагатайского района сбил навесной замок на входной двери дома и проник в него. Внутри помещения он стал искать хоть что-то ценное. В итоге, он похитил четыре автомобильных колеса и сварочный аппарат общей стоимостью 20 000 рублей.В судебном заседании подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном, сообщили в Тарбагатайском районном суде Бурятии.С учетом полного признания подсудимым своей вины в совершении преступления, раскаяния в содеянном, наличия на иждивении двоих несовершеннолетних детей, с учетом иных смягчающих вину обстоятельств, суд назначил осужденному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.Приговор в законную силу не вступил.