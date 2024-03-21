В Улан-Удэ студент украл несколько умных часов

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже из магазина в Советском районе. Им оказался 19-летний горожанин, учащийся колледжа. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.«Полицейскими установлено, что молодой человек похитил из торговой точки три пары смарт-часов. Он воспользовался занятостью продавцов, которые по неосторожности оставили приоткрытой одну из стеклянных витрин, а после скрылся. Ущерб составил около 14 тысяч рублей. Недостачу товара работники магазина обнаружили спустя пару дней в ходе ревизии. Просмотренная ими запись с камеры видеонаблюдения показала, что была совершена кража», - рассказали в МВД Бурятии.Задержанный злоумышленник признался: смарт-часы он планировал продать, но не успел. Похищенное у него изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»