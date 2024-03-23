Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 150 человек

Telegram-канал 112 сообщает о том, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье погибли 150 человек.

Telegram-канал Mash сообщил, что большое количество погибших — около 40 человек — нашли на лестничных пролетах, десять погибших нашли в технических помещениях, десять — в туалете.

Согласно приведенным СК итогам предварительного осмотра помещений, нападавшие использовали автоматическое оружие. Его вместе с боеприпасами обнаружили и изъяли следователи.

Минздрав Московской области опубликовал список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». В перечне значится 121 человек, из них госпитализировали 107. Еще 14 пострадавшим оказывается амбулаторная помощь.



Фото: пресс-служба губернатора Московской области