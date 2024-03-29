Жители Верхней Березовки сообщают о частых визитах закладчиков и наркоманов

Жители Улан-Удэ рассказали о том, что каждую весну и лето они сталкиваются с одним и тем же явлением. По словам жителей микрорайона Верхней Березовки, «неадекватные люди, наркоманы» ходят по лесу, копают и что-то ищут.«Хочу обратить внимание на нашу проблему. Живем на Верхней Берёзовке. И каждую весну одно и то же. В районе ДНТ Тимирязево на горе у леса, с постоянной периодичностью начинают появляться неадекватные люди, наркоманы. Ходят по лесу у дороги копают, ищут. В ограду заглядывают, детей пугают. Машины ездят разные и так же ищут. Просто пугает такое количество наркоманов. Мы уже научены опытом прошлых лет. Установили видеонаблюдение. И будьте уверены, что каждая ваша уродливая мордашка не прошла незамеченной. Обходите наш район стороной!», - пишет автор поста в паблике Аноним 03.Судя по комментариям, о таких «искателях» известно многим горожанам:- Значит кладмен у вас по соседству живет.- Закладки они прячут, ищут, что не понятного? В районе кафе «Ина» живу, тоже часто вижу такую картину.- Каждое лето эти землекопы там обитают.- Одни стоят на шухере, вторые делают закладки, третьи ищут закладки, этих можно сразу распознать постоянно глядят в экран смартфона, проходят по одному и тому же месту, пинают сугробы, поднимают всякие предметы и разглядывают их. Если первые и вторые стараются сильно не изменять ландшафт, то последние отрывают облицовки, разбрасывают мусор, оставляют после себя беспорядок, - пишут пользователи.Фото: "Номер один"