Происшествия 29.03.2024 в 11:07
Жители Верхней Березовки сообщают о частых визитах закладчиков и наркоманов
Для своей безопасности многие горожане устанавливают наружные видеокамеры
Текст: Ольга Лазарева
Жители Улан-Удэ рассказали о том, что каждую весну и лето они сталкиваются с одним и тем же явлением. По словам жителей микрорайона Верхней Березовки, «неадекватные люди, наркоманы» ходят по лесу, копают и что-то ищут.
«Хочу обратить внимание на нашу проблему. Живем на Верхней Берёзовке. И каждую весну одно и то же. В районе ДНТ Тимирязево на горе у леса, с постоянной периодичностью начинают появляться неадекватные люди, наркоманы. Ходят по лесу у дороги копают, ищут. В ограду заглядывают, детей пугают. Машины ездят разные и так же ищут. Просто пугает такое количество наркоманов. Мы уже научены опытом прошлых лет. Установили видеонаблюдение. И будьте уверены, что каждая ваша уродливая мордашка не прошла незамеченной. Обходите наш район стороной!», - пишет автор поста в паблике Аноним 03.
Судя по комментариям, о таких «искателях» известно многим горожанам:
- Значит кладмен у вас по соседству живет.
- Закладки они прячут, ищут, что не понятного? В районе кафе «Ина» живу, тоже часто вижу такую картину.
- Каждое лето эти землекопы там обитают.
- Одни стоят на шухере, вторые делают закладки, третьи ищут закладки, этих можно сразу распознать постоянно глядят в экран смартфона, проходят по одному и тому же месту, пинают сугробы, поднимают всякие предметы и разглядывают их. Если первые и вторые стараются сильно не изменять ландшафт, то последние отрывают облицовки, разбрасывают мусор, оставляют после себя беспорядок, - пишут пользователи.
Фото: "Номер один"
«Хочу обратить внимание на нашу проблему. Живем на Верхней Берёзовке. И каждую весну одно и то же. В районе ДНТ Тимирязево на горе у леса, с постоянной периодичностью начинают появляться неадекватные люди, наркоманы. Ходят по лесу у дороги копают, ищут. В ограду заглядывают, детей пугают. Машины ездят разные и так же ищут. Просто пугает такое количество наркоманов. Мы уже научены опытом прошлых лет. Установили видеонаблюдение. И будьте уверены, что каждая ваша уродливая мордашка не прошла незамеченной. Обходите наш район стороной!», - пишет автор поста в паблике Аноним 03.
Судя по комментариям, о таких «искателях» известно многим горожанам:
- Значит кладмен у вас по соседству живет.
- Закладки они прячут, ищут, что не понятного? В районе кафе «Ина» живу, тоже часто вижу такую картину.
- Каждое лето эти землекопы там обитают.
- Одни стоят на шухере, вторые делают закладки, третьи ищут закладки, этих можно сразу распознать постоянно глядят в экран смартфона, проходят по одному и тому же месту, пинают сугробы, поднимают всякие предметы и разглядывают их. Если первые и вторые стараются сильно не изменять ландшафт, то последние отрывают облицовки, разбрасывают мусор, оставляют после себя беспорядок, - пишут пользователи.
Фото: "Номер один"
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