Экономика и бизнес 26.06.2026 в 12:56

Бизнес под защитой «Ингосстраха»

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Текст: Служба информации "Номер один"
Бизнес под защитой «Ингосстраха»
Фото: предоставлено клмпанией «Ингосстрах»
Страхование является важным инструментом финансовой стабильности как для жителей региона, так и для бизнеса. В Бурятии одним из лидеров страхового рынка является «Ингосстрах» – крупная страховая компания, работающая с 1947 года и имеющая устойчивую деловую репутацию. По данным Центрального банка за 2025 год, «Ингосстрах» занимает первое место на рынке Республики Бурятия в розничном и корпоративном бизнесе.

В регионе особенно востребованы продукты для корпоративного сегмента. Представители бизнеса проявляют повышенный интерес к страхованию имущества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – недвижимости, оборудования и товарных запасов. Данный полис позволяет минимизировать финансовые потери в случае непредвиденных ситуаций: пожара, затопления, кражи, поломки оборудования и многих других. Например, в 2024 году «Ингосстрах» выплатил 1,1 млн рублей за повреждение коммерческого помещения клиента в Улан-Удэ в результате возгорания.

Также повышенным спросом пользуется страхование ответственности арендаторов торговых центров. Такой вид защиты актуален для компаний, работающих в сфере торговли и услуг, где присутствуют риски причинения ущерба третьим лицам. Ранее «Ингосстрах» совершил выплаты страхового возмещения в размере более 2 млн рублей за повреждения имущества третьих лиц вследствие протечек и заливов. 

Среди иных видов страхования у делового сообщества востребованы полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Они защищают имущественные интересы перевозчиков в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров. Например, полисом можно воспользоваться, если пассажир получил травму при дорожно-транспортном происшествии. 

Сегодня страхование становится удобным и доступным сервисом, где за считанные минуты можно оформить страховой полис и заявить об убытке. «Ингосстрах» активно развивает цифровые решения, благодаря которым оформление полисов, заявление убытков и взаимодействие с компанией становятся быстрее и проще как для бизнеса, так и для частных клиентов.

http://www.ingos.ru

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., д. 92. Телефоны: 8 (3012) 284-095, 284-096, 284-097.

Реклама. СПАО "ИНГОССТРАХ" ИНН 7705042179
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