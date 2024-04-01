Поездка за сигаретами обошлась жительнице Бурятии слишком дорого

180 часов обязательных работ, лишение водительских прав на 2,5 года, конфискация автомобиля в доход государства и взыскание около 20 тысяч рублей за услуги адвоката – такова цена за поездку за сигаретами для 43-летней жительницы района.10 октября 2023 г. Дорохову (фамилия изменена) привлекли к административной ответственности за отказ от освидетельствования на предмет алкогольного опьянения, оштрафовали на 30 000 рублей и лишили водительских прав на полтора года.Однако не прошло и 20 дней как Дорохова вновь села за руль в нетрезвом виде, решив съездить за сигаретами. Впрочем, до магазина женщина так и не доехала, ее остановил экипаж ДПС.В результате водитель стала фигурантом уголовного дела со всеми вытекающими последствиями. В судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом преступлении признала полностью, однако показания давать отказалась, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.Действия Дороховой суд квалифицировал по ч.1 ст.264.1 УК РФ – как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении малолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья матери подсудимой.Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимой, судом не установлены.По приговору суда Дороховой назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.Автомобиль подсудимой конфисковали в доход государства.Кроме того, с подсудимой взысканы процессуальные издержки в сумме 19947 рублей за юридическую помощь.Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Баунтовского суда республики Бурятия.