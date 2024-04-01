Происшествия 01.04.2024 в 12:01

Поездка за сигаретами обошлась жительнице Бурятии слишком дорого

Женщина лишена водительских прав, а ее автомобиль конфисковали
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Текст: Ольга Лазарева
Поездка за сигаретами обошлась жительнице Бурятии слишком дорого
180  часов обязательных работ,  лишение водительских прав  на  2,5 года,  конфискация автомобиля в доход государства и взыскание около 20 тысяч  рублей  за услуги  адвоката – такова цена  за  поездку за  сигаретами для  43-летней жительницы  района.

10 октября 2023 г.  Дорохову (фамилия изменена)  привлекли  к   административной  ответственности за  отказ от освидетельствования на предмет алкогольного опьянения,   оштрафовали на  30 000 рублей и   лишили водительских  прав  на  полтора  года. 

Однако не  прошло  и 20 дней как Дорохова вновь села  за  руль в нетрезвом виде, решив  съездить за сигаретами. Впрочем, до  магазина женщина так и не доехала,  ее остановил экипаж ДПС. 

В результате водитель  стала фигурантом уголовного  дела со всеми  вытекающими  последствиями. В судебном заседании подсудимая  вину в инкриминируемом преступлении признала полностью,   однако показания давать  отказалась, сославшись  на ст. 51 Конституции РФ. 

Действия Дороховой суд квалифицировал по ч.1 ст.264.1 УК РФ – как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении малолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья матери подсудимой.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимой, судом не установлены.

По приговору   суда Дороховой назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.  

Автомобиль подсудимой  конфисковали в  доход  государства. 

Кроме  того, с  подсудимой взысканы процессуальные издержки в сумме  19947 рублей за   юридическую помощь. 

Приговор суда  не   вступил   в  законную силу, - сообщает пресс-служба Баунтовского суда республики Бурятия. 

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