В Улан-Удэ тушат пожар на территории бывшего стеклозавода

«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось загорание кровли неэксплуатируемого производственного помещения на территории бывшего стекольного завода. На месте работают пожарные подразделения. Угрозы соседним зданиям нет. Информация о пострадавших не поступала», - сообщили в МЧС Бурятии.









Фото и видео: МЧС

Днем 13 мая на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании двухэтажного здания на улице Борсоева в Улан-Удэ.Тушение пожара сейчас продолжается.