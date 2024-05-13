Происшествия 13.05.2024 в 17:00
В Улан-Удэ тушат пожар на территории бывшего стеклозавода
Огонь охватил двухэтажное здание
Текст: Андрей Константинов
Днем 13 мая на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании двухэтажного здания на улице Борсоева в Улан-Удэ.
Тушение пожара сейчас продолжается.
«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось загорание кровли неэксплуатируемого производственного помещения на территории бывшего стекольного завода. На месте работают пожарные подразделения. Угрозы соседним зданиям нет. Информация о пострадавших не поступала», - сообщили в МЧС Бурятии.
Тушение пожара сейчас продолжается.
Фото и видео: МЧС
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