Происшествия 13.05.2024 в 17:00

В Улан-Удэ тушат пожар на территории бывшего стеклозавода

Огонь охватил двухэтажное здание
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ тушат пожар на территории бывшего стеклозавода
Днем 13 мая на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании двухэтажного здания на улице Борсоева в Улан-Удэ.

«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось загорание кровли неэксплуатируемого производственного помещения на территории бывшего стекольного завода. На месте работают пожарные подразделения. Угрозы соседним зданиям нет. Информация о пострадавших не поступала», - сообщили в МЧС Бурятии.



Тушение пожара сейчас продолжается.

Фото и видео: МЧС
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