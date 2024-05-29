Происшествия 29.05.2024 в 14:29

В Улан-Удэ пешеход влетел в салон иномарки

По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу на «красный»
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пешеход влетел в салон иномарки
Очередной наезд на пешехода произошел сегодня днем в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, происшествие случилось на регулируемом пешеходном переходе по ул. 50 лет Октября.

«24-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер» сбил 62-летнего мужчину. Пешеход госпитализирован с многочисленными травмами. По предварительным данным, он пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», - рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, вчера в Улан-Удэ произошло сразу два наезда на пешеходов. Один из пострадавших – пожилой мужчина – также перебегал дорогу на «красный».

Фото: ГИБДД
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