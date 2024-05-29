Происшествия 29.05.2024 в 10:31

В Улан-Удэ за сутки сбили двух пешеходов

Одной из жертв наезда стал пенсионер, перебегавший дорогу на «красный»
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ за сутки сбили двух пешеходов
За прошедшие сутки в Улан-Удэ произошло два ДТП с пострадавшими. Оба происшествия связаны с наездами на пешеходов.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, первый наезд случился днем на ул. Бабушкина. Там 52-летний водитель автомобиля «Тойота Виш» на регулируемом пешеходном переходе сбил 71-летнего мужчину, перебегавшего проезжую часть на красный сигнал светофора. Пожилой пешеход получил травмы различной степени тяжести.

Второй наезд произошел около 6 часов вечера.


«41-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», ехавший со стороны пр. Автомобилистов в направлении ул. Лимонова, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 43-летнюю женщину. С переломом голени она госпитализирована в БСМП», - рассказали в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Бурятии
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