В Улан-Удэ за сутки сбили двух пешеходов

Второй наезд произошел около 6 часов вечера.







За прошедшие сутки в Улан-Удэ произошло два ДТП с пострадавшими. Оба происшествия связаны с наездами на пешеходов.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, первый наезд случился днем на ул. Бабушкина. Там 52-летний водитель автомобиля «Тойота Виш» на регулируемом пешеходном переходе сбил 71-летнего мужчину, перебегавшего проезжую часть на красный сигнал светофора. Пожилой пешеход получил травмы различной степени тяжести.«41-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», ехавший со стороны пр. Автомобилистов в направлении ул. Лимонова, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 43-летнюю женщину. С переломом голени она госпитализирована в БСМП», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии