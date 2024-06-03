В Бурятии ввели режим ЧС межрегионального значения

В Бурятии и Забайкалье ситуация с пожарами по-прежнему остается сложной. Как рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), режим чрезвычайной ситуации позволит быстрее привлечь дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров, а также упростит компенсацию затрат на тушение лесных пожаров.

В Муйский район вылетел Глава Бурятии Алексей Цыденов и первый заместитель руководителя РАЛХ Дмитрий Баклашкин. Для усиления группировки на том же вертолете прибыло еще 10 лесных пожарных.

- Оценили обстановку с высоты, сейчас активно идет работа по расстановке сил и средств. На тушении лесных пожаров в Муйском лесничестве работает 291 человек, 31 единица лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 30 тысяч гектаров. Всего, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 166 лесных пожаров на площади 56 097,83 га. В связи со сложной лесопожарной обстановкой принято решение ввести в республике межрегиональный режим чрезвычайной ситуации, - пояснил Дмитрий Баклашкин, первый заместитель руководителя.

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает – в Бурятии введён особый противопожарный режим, доступ в лес гражданам запрещен.

- Ситуация с лесными пожарами в Забайкалье и Бурятии сложная, но контролируемая. Рослесхоз совместно с Правкомиссией ежедневно в штабном режиме занимается координацией тушения лесных пожаров. В частности, Рослесхоз уже направил 400 парашютистов-пожарных Авиалесоохраны и региональных авиаотделений в эти субъекты, - отметил руководитель Рослесхоза Иван Советников.

На 6 утра (по мск) 3 июня в Забайкальском крае и Республике Бурятия было ликвидировано три лесных пожара на 2,5 тыс. гектаров и продолжается тушение 38 возгораний на 96,7 тыс. га. Всего в этих субъектах к тушению привлечено 1,3 тыс. человек, 164 единиц техники. Усиление лесопожарных группировок в этих субъектах продолжается.

Фото: РАЛХ