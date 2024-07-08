Происшествия 08.07.2024 в 17:49

В Бурятии руководство больницы извинилось за медсестру, оскорблявшую пациентов

Она уволена, в больнице сейчас идет проверка
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии руководство больницы извинилось за медсестру, оскорблявшую пациентов
По поручению министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой в Заиграевской центральной районной больнице проводится внутреннее служебное расследование. Ранее в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ» появилась информация, что сотрудники паллиативного отделения Новобрянской участковой больницы грубо и оскорбительно обращаются с неизлечимо больными пациентами.

«В ходе проверки у всех работников паллиативного отделения взяты письменные объяснения. Работник, чей голос был зафиксирован на аудиозаписи, в содеянном созналась и раскаялась. Младшая медицинская сестра уволена. Руководство центральной районной больницы приносит извинения за непозволительное поведение сотрудника», - рассказали в Минздраве.

В министерстве заверили, что руководство ЦРБ примет меры по предотвращению подобных случаев. Сегодня в больнице уже проведен внеочередной инструктаж с работниками о недопустимости нарушений этики и деонтологии в отношении пациентов.

Также по поручению Евгении Лудуповой на этой неделе пройдет внеплановое обучение во всех медицинских организациях Бурятии по неукоснительному соблюдению этики и деонтологии, принципов пациентоориентированности при оказании медицинской помощи.

Фото: «Номер один»
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