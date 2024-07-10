Происшествия 10.07.2024 в 09:23

Прокуратура и Следственный комитет проверяют детский лагерь в пригороде Улан-Удэ

В соцсетях появилась информация, что в «Зорьке» творились всякие непотребства
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура и Следственный комитет проверяют детский лагерь в пригороде Улан-Удэ
Следственный комитет Бурятии организовал проверку информации о нарушениях прав детей в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька» в Улан-Удэ.

«Следователи проверят деятельность администрации учреждения по организации отдыха и оздоровлении детей, а также действующие организационные мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в период отдыха. По итогам проверки действиям должностных лиц администрации лагеря дадут правовую оценку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - сообщили в следственном ведомстве.

К проверке также подключились прокуратура Бурятии, Комитет по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ и Роспотребнадзор.

Ранее в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ» появилась информация, что в лагере «Зорька» несмотря на жару детям разрешали мыться лишь раз в неделю. Кроме того, один из вожатых лагеря якобы делал старшим девочкам непристойные предложения. Также со слов родителей, у одного из работников лагеря заподозрили туберкулез.

Фото: «Номер один»
Теги
лагерь нарушение

Все новости

В столице Монголии нет ни одного нового квартала, построенного без коррупции
10.07.2024 в 09:55
В военных городках Улан-Удэ отремонтируют теплосети
10.07.2024 в 09:48
В Бурятии тушат 66 лесных пожаров
10.07.2024 в 09:46
В противотуберкулезном диспансере Улан-Удэ не хватает оборудования
10.07.2024 в 09:38
Прокуратура и Следственный комитет проверяют детский лагерь в пригороде Улан-Удэ
10.07.2024 в 09:23
В Бурятии утвержден новый начальник таможни
10.07.2024 в 09:07
Экстремальное похудение
10.07.2024 в 09:01
ТСР для инвалидов
10.07.2024 в 09:00
Прощание со школой разоряет родителей Улан-Удэ
10.07.2024 в 06:00
16 тысяч многодетных семей в Бурятии получают единое пособие
09.07.2024 в 17:32
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В Бурятии тушат 66 лесных пожаров
За сутки в лесах обнаружили 18 новых возгораний
10.07.2024 в 09:46
Жители Улан-Удэ создают проблемы пьяным водителям
Благодаря бдительным гражданам задержаны уже более сотни любителей пить за рулем
09.07.2024 в 16:41
В Улан-Удэ потушили пожар в здании старого аэропорта
Причина возгорания сейчас устанавливается
09.07.2024 в 16:12
Улан-удэнец едва не потерял почти миллион при попытке купить авто в Якутске
В поисках автовоза горожанин наткнулся на мошенников
09.07.2024 в 15:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru