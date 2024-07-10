Прокуратура и Следственный комитет проверяют детский лагерь в пригороде Улан-Удэ

Следственный комитет Бурятии организовал проверку информации о нарушениях прав детей в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька» в Улан-Удэ.«Следователи проверят деятельность администрации учреждения по организации отдыха и оздоровлении детей, а также действующие организационные мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в период отдыха. По итогам проверки действиям должностных лиц администрации лагеря дадут правовую оценку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - сообщили в следственном ведомстве.К проверке также подключились прокуратура Бурятии, Комитет по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ и Роспотребнадзор.Ранее в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ» появилась информация, что в лагере «Зорька» несмотря на жару детям разрешали мыться лишь раз в неделю. Кроме того, один из вожатых лагеря якобы делал старшим девочкам непристойные предложения. Также со слов родителей, у одного из работников лагеря заподозрили туберкулез.Фото: «Номер один»