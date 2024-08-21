Происшествия 21.08.2024 в 11:38
Гуляющая корова на сельских улицах Бурятии покалечила мотоциклиста
Из-за кромешной тьмы водитель не увидел животное
Текст: Елена Кокорина
Ночью в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором мотоцикл столкнулся с коровой. Из-за темноты на сельской улице, мотоциклист не сумел разглядеть животное.
- 40-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», без прав ехал из села Каленово в направлении села Иволгинск. На неосвещенном участке дороги он совершил наезд на корову, - рассказали в ГИБДД республики.
В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир мотоцикла получили травмы различной степени тяжести.
Также вчера вечером, 20 августа в Иволгинском районе Бурятии грузовик съехал с дороги и перевернулся. Как оказалось, водитель принял такое решение, чтобы обезопасить других участников движения. Сейчас водитель находится в больнице.
Фото: ГИБДД РБ