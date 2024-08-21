Гуляющая корова на сельских улицах Бурятии покалечила мотоциклиста

Ночью в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором мотоцикл столкнулся с коровой. Из-за темноты на сельской улице, мотоциклист не сумел разглядеть животное.

- 40-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», без прав ехал из села Каленово в направлении села Иволгинск. На неосвещенном участке дороги он совершил наезд на корову, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир мотоцикла получили травмы различной степени тяжести.

Также вчера вечером, 20 августа в Иволгинском районе Бурятии грузовик съехал с дороги и перевернулся. Как оказалось, водитель принял такое решение, чтобы обезопасить других участников движения. Сейчас водитель находится в больнице.

Фото: ГИБДД РБ