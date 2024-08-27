Происшествия 27.08.2024 в 10:50

На дороге Бурятии от столкновения с животным перевернулась машина с детьми

Все они были не пристегнуты ремнями безопасности
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Текст: Елена Кокорина
На дороге Бурятии от столкновения с животным перевернулась машина с детьми

Вчера ночью, 26 августа, в Кяхтинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали четверо несовершеннолетних. Машина, в которой находились родители и их четверо детей столкнулась с коровой и вылетела с дороги.

- 48-летний водитель автомобиля «Тойота Виста» на 189 км. федеральной автодороги «Улан-Удэ – Кяхта» совершил наезд на корову, после чего съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение госпитализированы четверо детей и их 43-летняя мать, - рассказали в ГИБДД республики. Родители перевозили детей с нарушением ПДД, без использования специальных удерживающих устройств и ремней безопасности, добавили в полиции.

Фото: ГИБДД РБ

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ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

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