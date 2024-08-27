В Бурятии два школьника на мотоцикле получили тяжелые травмы

Два школьника пострадали во вчерашней аварии, произошедшей в Заиграевском районе Бурятии. Обоих мальчиков, которые ехали на мотоцикле, сбил автомобиль.

- Вечером 12-летний водитель мотоцикла «Рэйсер Эндуро» следовал со стороны ул. Аносова в направлении ул. Коммунистическая п. Заиграево. На перекрестке школьник не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем «Субару Аутбэк» под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП юный мотоциклист и его 11-летний пассажир с тяжелыми травмами были госпитализированы в ДРКБ,- рассказали в ГИБДД республики.

В полиции добавили, что в отношении 43-летнего отца несовершеннолетнего водителя за передачу прав управления лицу, заведомо их не имеющему, возбуждено дело об административном правонарушении.

Фото: телеграм-канал "Вперед" Заиграево



