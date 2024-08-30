Происшествия 30.08.2024 в 09:03

В Улан-Удэ к поискам 8-летней девочки подключат водолазов

Вещи ребенка нашли на берегу водоема
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ к поискам 8-летней девочки подключат водолазов
В пригороде Улан-Удэ продолжаются поиски 8-летней Аяны Банзаракцаевой. Как сообщили в МВД Бурятии, заявление о розыске девочки поступило в полицию вечером 29 августа. По словам родителей, девочка утром ушла из дома в СНТ «Тепловик» на прогулку с друзьями, однако домой так и не вернулась. Их пути разошлись после посещения магазина, откуда ребенок возвращался другой дорогой.

Обеспокоившись отсутствием дочери, семья около 6 часов вечера начала самостоятельные поиски, к которым подключились жители садового товарищества и волонтёры. Однако результата они не дали.

«После поступления заявления к розыску незамедлительно приступили сотрудники полиции и МЧС, которые вместе с волонтерами обследовали жилой массив СНТ и прилегающий к нему лес. Полицейские опросили соседей семьи. Около полуночи на берегу водоема в полутора километрах от дома, откуда ушла девочка, полицейские нашли вещи девочки: футболку, штаны и тапочки. Поисковые мероприятия были завершены к раннему утру. Ребенок на настоящий момент не найден», - рассказали в МВД.

Сегодня к поискам подключатся водолазы: они обследуют дно водоема, на берегу которого обнаружили детские вещи.

В МВД добавили, что семья, в которой проживает пропавшая девочка, благополучная.


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