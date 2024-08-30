В Улан-Удэ к поискам 8-летней девочки подключат водолазов





В пригороде Улан-Удэ продолжаются поиски 8-летней Аяны Банзаракцаевой. Как сообщили в МВД Бурятии, заявление о розыске девочки поступило в полицию вечером 29 августа. По словам родителей, девочка утром ушла из дома в СНТ «Тепловик» на прогулку с друзьями, однако домой так и не вернулась. Их пути разошлись после посещения магазина, откуда ребенок возвращался другой дорогой.Обеспокоившись отсутствием дочери, семья около 6 часов вечера начала самостоятельные поиски, к которым подключились жители садового товарищества и волонтёры. Однако результата они не дали.«После поступления заявления к розыску незамедлительно приступили сотрудники полиции и МЧС, которые вместе с волонтерами обследовали жилой массив СНТ и прилегающий к нему лес. Полицейские опросили соседей семьи. Около полуночи на берегу водоема в полутора километрах от дома, откуда ушла девочка, полицейские нашли вещи девочки: футболку, штаны и тапочки. Поисковые мероприятия были завершены к раннему утру. Ребенок на настоящий момент не найден», - рассказали в МВД.Сегодня к поискам подключатся водолазы: они обследуют дно водоема, на берегу которого обнаружили детские вещи.В МВД добавили, что семья, в которой проживает пропавшая девочка, благополучная.