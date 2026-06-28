Происшествия 28.06.2026 в 11:50
Отдых у воды обернулся трагедией возле поселка Онохой
Тело 57-летнего мужчины, утонувшего во время купания, обнаружили спасатели и передали полиции
Текст: Макар Захаров
Трагический случай произошел на реке возле поселка Онохой. Во время купания погиб 57-летний мужчина.
К поисковым работам привлекли сотрудников Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Специалисты обнаружили тело мужчины и передали его сотрудникам полиции, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
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