Отдых у воды обернулся трагедией возле поселка Онохой

Трагический случай произошел на реке возле поселка Онохой. Во время купания погиб 57-летний мужчина.

К поисковым работам привлекли сотрудников Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Специалисты обнаружили тело мужчины и передали его сотрудникам полиции, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.