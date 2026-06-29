Общество 29.06.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 29 июня 2026 года

Астрологические советы для всех знаков зодиака
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Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 29 июня 2026 года

29 июня 2026 года — это день полнолуния в Козероге, который подводит итоги за полгода и требует честности с собой. В этот же день начинается ретроградный Меркурий, который будет возвращать к старым эмоциям и незакрытым вопросам. Для всех знаков зодиака это время не для резких решений, а для анализа, завершения старых дел и заботы о себе. 

Овен: Не принимайте важных решений на эмоциях. Лучше направьте энергию в спорт или работу. В общении с близкими может быть напряжение — старайтесь не конфликтовать.

Телец: Финансы и быт выходят на первый план. Это удачный момент для вложений в дом и заботу о близких. Держите эмоции под контролем, чтобы избежать ссор.

Близнецы: Ваш управитель Меркурий уходит в ретроград, поэтому будьте внимательны к словам и договоренностям. Не спешите с новыми проектами, а вот старые связи могут быть полезны.

Рак: Вас ждет много эмоций и воспоминаний. День подходит для заботы о себе, творчества и восстановления равновесия. Возможны встречи с людьми из прошлого.

Лев: Не позволяйте чужим словам подорвать вашу уверенность. В работе проявляйте инициативу, но не ждите похвалы от всех.

Дева: Не зацикливайтесь на мелочах — смотрите на ситуацию шире. В личной жизни сейчас отличный период для радости и заботы о близких.

Весы: Главное — дипломатия в отношениях. Не жертвуйте своими интересами ради других, но сохраняйте баланс.

Скорпион: Интуиция работает на максимум, но даже самые сильные предчувствия лучше подкреплять фактами. Не делайте поспешных выводов.

Стрелец: Планы могут меняться — воспринимайте это как возможность скорректировать маршрут, а не как поражение.

Козерог: Полнолуние в вашем знаке — ключевая точка года. Можно брать инициативу в делах, но не переносите рабочий настрой на семью.

Водолей: Возможны неожиданные новости по работе или финансам. Пока избегайте рискованных вложений и важных решений.

Рыбы: Мечты начинают обретать реальные черты. Переходите от размышлений к действиям, но не ждите идеального момента.

Фото: нейросеть

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ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июня

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