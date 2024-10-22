Происшествия 22.10.2024 в 11:30
В Бурятии начали рваться трубы
На этот раз без тепла остались жители Онохоя-2
Текст: Андрей Константинов
Зима еще не началась, а в Бурятии случилась уже вторая крупная коммунальная авария. Как сообщает вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», на этот раз теплотрассу прорвало в поселке Онохой-2. В результате без тепла остались 350 жителей многоквартирных домов, школа и детский сад.
Напомним, крупная коммунальная авария произошла в середине октября в селе Ильинка Прибайкальского района. Там из-за прорыва на теплотрассе без тепла и горячей воды остались 37 жилых домов, школа и детский сад. Восстановить теплоснабжение удалось лишь спустя несколько дней. Сейчас расследованием причин этой аварии занимается Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
Напомним, крупная коммунальная авария произошла в середине октября в селе Ильинка Прибайкальского района. Там из-за прорыва на теплотрассе без тепла и горячей воды остались 37 жилых домов, школа и детский сад. Восстановить теплоснабжение удалось лишь спустя несколько дней. Сейчас расследованием причин этой аварии занимается Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
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