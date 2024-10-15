Общество 15.10.2024 в 14:25
В Бурятии вернули тепло в дома жителей Ильинки
На устранение коммунальной аварии потребовалось больше трех дней
Текст: Андрей Константинов
В Ильинке полностью возобновлена подача тепла в дома местных жителей. Ремонтные работы на теплотрассе, которую прорвало еще в субботу утром, сейчас завершаются, сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7».
Напомним, утром 12 октября в Ильинке прорвало теплотрассу, в результате 37 жилых домов, из них 14 многоквартирных, школа и детский сад остались без отопления и горячей воды. Из-за аварии в Ильинке ввели режим повышенной готовности. На месте был создан оперативный штаб по устранению последствий ЧС. Занятия в школе в понедельник отменили – их перенесли на ближайшую субботу.
Проверкой происшествия сейчас занимается прокуратура Бурятии, а Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
Напомним, утром 12 октября в Ильинке прорвало теплотрассу, в результате 37 жилых домов, из них 14 многоквартирных, школа и детский сад остались без отопления и горячей воды. Из-за аварии в Ильинке ввели режим повышенной готовности. На месте был создан оперативный штаб по устранению последствий ЧС. Занятия в школе в понедельник отменили – их перенесли на ближайшую субботу.
Проверкой происшествия сейчас занимается прокуратура Бурятии, а Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
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