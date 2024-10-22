Происшествия 22.10.2024 в 15:18
В Бурятии сгорела мебельная мастерская
Огонь повредил здание, уничтожил оборудование, мебель и автомобиль
Текст: Андрей Константинов
Сегодня утром в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в здании мебельной мастерской в селе Брянь Кабанского района.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения горело здание мебельной мастерской, пристроенный к ней сарай, а на соседнем участке огнём была охвачена крыша бани. 6 пожарных и 2 единицы техники потушили возгорание за полтора часа. В результате пожара сгорели крыша мебельной мастерской, рабочее оборудование и мебель, пристроенный сарай, автомобиль «Хонда Ортия». На соседнем участке сгорела крыша бани», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причины пожара и ущерб сейчас устанавливает дознаватель МЧС.
Напомним, сегодня утром в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района возник пожар на пилораме. Там огонь охватил пиломатериал площади 200 кв.м. Само здание и оборудование пилорамы не пострадали.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого пожарного подразделения горело здание мебельной мастерской, пристроенный к ней сарай, а на соседнем участке огнём была охвачена крыша бани. 6 пожарных и 2 единицы техники потушили возгорание за полтора часа. В результате пожара сгорели крыша мебельной мастерской, рабочее оборудование и мебель, пристроенный сарай, автомобиль «Хонда Ортия». На соседнем участке сгорела крыша бани», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причины пожара и ущерб сейчас устанавливает дознаватель МЧС.
Напомним, сегодня утром в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района возник пожар на пилораме. Там огонь охватил пиломатериал площади 200 кв.м. Само здание и оборудование пилорамы не пострадали.
Фото: МЧС Бурятии
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