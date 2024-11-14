Происшествия 14.11.2024 в 12:16
Жители Бурятии вновь теряют деньги на покупке автомобилей
Граждане перечисляют задатки продавцам, которыми оказываются аферисты
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 19 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности жители республики отдали мошенникам около 350 тысяч рублей.
Так, 32-летняя жительница Улан-Удэ лишилась 22 тысяч рублей в попытке дополнительного заработка на видеомонтаже. После скачивания в Интернете тематического приложения она нашла потенциального заказчика: нужно было сделать поздравительный ролик для школы. В мессенджере стороны обсудили заказ. А после горожанка, желая получить аванс, ввела банковские данные в сервисе, после чего произошло списание ее собственных средств.
Еще двое жителей Улан-Удэ отдали свои накопления аферистам в качестве задатка за приобретение транспорта. Так, неудачей обернулась покупка автомобиля для 50-летнего мужчины. Злоумышленникам он перечислил 110 тысяч рублей. Не удалось приобрести мотоцикл и 49-летнему горожанин. У него лже-продавец похитил 24 тысячи рублей.
Отметим, обман жителей Бурятии при покупке авто стал практически обыденным делом. Так в октябре студент из Улан-Удэ перечислил 15 тысяч рублей мошеннику из Забайкалья в качестве задатка за машину. А в августе супруги из столицы Бурятии потеряли почти миллион рублей при покупке автомобиля, нарвавшись на афериста.
Так, 32-летняя жительница Улан-Удэ лишилась 22 тысяч рублей в попытке дополнительного заработка на видеомонтаже. После скачивания в Интернете тематического приложения она нашла потенциального заказчика: нужно было сделать поздравительный ролик для школы. В мессенджере стороны обсудили заказ. А после горожанка, желая получить аванс, ввела банковские данные в сервисе, после чего произошло списание ее собственных средств.
Еще двое жителей Улан-Удэ отдали свои накопления аферистам в качестве задатка за приобретение транспорта. Так, неудачей обернулась покупка автомобиля для 50-летнего мужчины. Злоумышленникам он перечислил 110 тысяч рублей. Не удалось приобрести мотоцикл и 49-летнему горожанин. У него лже-продавец похитил 24 тысячи рублей.
Отметим, обман жителей Бурятии при покупке авто стал практически обыденным делом. Так в октябре студент из Улан-Удэ перечислил 15 тысяч рублей мошеннику из Забайкалья в качестве задатка за машину. А в августе супруги из столицы Бурятии потеряли почти миллион рублей при покупке автомобиля, нарвавшись на афериста.
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