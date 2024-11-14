Происшествия 14.11.2024 в 12:16

Жители Бурятии вновь теряют деньги на покупке автомобилей

Граждане перечисляют задатки продавцам, которыми оказываются аферисты
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии вновь теряют деньги на покупке автомобилей
Фото: архив «Номер один»
За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 19 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности жители республики отдали мошенникам около 350 тысяч рублей.

Так, 32-летняя жительница Улан-Удэ лишилась 22 тысяч рублей в попытке дополнительного заработка на видеомонтаже. После скачивания в Интернете тематического приложения она нашла потенциального заказчика: нужно было сделать поздравительный ролик для школы. В мессенджере стороны обсудили заказ. А после горожанка, желая получить аванс, ввела банковские данные в сервисе, после чего произошло списание ее собственных средств.

Еще двое жителей Улан-Удэ отдали свои накопления аферистам в качестве задатка за приобретение транспорта. Так, неудачей обернулась покупка автомобиля для 50-летнего мужчины. Злоумышленникам он перечислил 110 тысяч рублей. Не удалось приобрести мотоцикл и 49-летнему горожанин. У него лже-продавец похитил 24 тысячи рублей.

Отметим, обман жителей Бурятии при покупке авто стал практически обыденным делом. Так в октябре студент из Улан-Удэ перечислил 15 тысяч рублей мошеннику из Забайкалья в качестве задатка за машину. А в августе супруги из столицы Бурятии потеряли почти миллион рублей при покупке автомобиля, нарвавшись на афериста.
Теги
мошенничество

Все новости

На севере Бурятии ликвидировали самую большую свалку
14.11.2024 в 13:01
В Бурятии разгромили преступную бригаду
14.11.2024 в 12:51
Экспортеров Бурятии приглашают на онлайн-конференцию
14.11.2024 в 12:28
Жители Бурятии вновь теряют деньги на покупке автомобилей
14.11.2024 в 12:16
Жители одного из домов в поселке Аэропорт переплачивают за электроэнергию
14.11.2024 в 11:45
Трупы и кости животных обнаружили возле скотомогильника в Бурятии
14.11.2024 в 11:44
Оставшимся без тепла жителям Бурятии сделали перерасчет
14.11.2024 в 11:23
На пожаре в Улан-Удэ спасли девять человек
14.11.2024 в 11:18
В Улан-Удэ по новой технологии ремонтируют канализационный коллектор
14.11.2024 в 11:09
Мошенники вогнали 33-летнего улан-удэнца в долги
14.11.2024 в 11:01
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Бурятии разгромили преступную бригаду
Она орудовала в лесах республики в промышленных масштабах
14.11.2024 в 12:51
Жители одного из домов в поселке Аэропорт переплачивают за электроэнергию
Вместо 300 рублей каждая семья платит по 1000-1500 рублей
14.11.2024 в 11:45
Трупы и кости животных обнаружили возле скотомогильника в Бурятии
К останкам имеют доступ другие животные, что грозит вспышкой инфекции
14.11.2024 в 11:44
На пожаре в Улан-Удэ спасли девять человек
Горела квартира на первом этаже многоэтажного дома
14.11.2024 в 11:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru