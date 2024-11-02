Юный мошенник из Забайкалья обманул студента из Бурятии

29 октября в полицию Хоринского района с заявлением о мошенничестве обратилась 42-летняя жительница райцентра. Она сообщила, что её 17-летний сын, обучающийся в вузе Улан-Удэ, планировал купить машину. Объявление о продаже он нашел в одном из тематических пабликов в мессенджере. Сын попросил у матери задаток, но в результате потерял деньги: продавец оказался аферистом.Как рассказали в МВД Бурятии, внимание студента привлек отечественный автомобиль в хорошем состоянии и по выгодной цене – 65 тысяч рублей. Он позвонил по указанному в объявлении номеру и поинтересовался причиной низкой стоимости. В ответ услышал: цена обусловлена срочной продажей, уже утром хозяин авто отправляется в длительную командировку. Более того, у последнего уже есть потенциальный покупатель.Студент, имевший виды на машину, предложил рассмотреть в качестве покупателя свою кандидатуру. Владелец авто согласился, и стороны договорились о сделке с условием внесения задатка в сумме 15 тысяч рублей. За средствами подросток обратился к матери - предполагалось, что по достижению в конце года 18 лет юноша, уже прошедший обучение в автошколе, сможет управлять техникой.На следующий день парень перечислил «продавцу» 10 тысяч рублей задатка, а затем еще 5 тысяч рублей. Однако после перевода денег собеседник перестал выходить на связь и удалил объявление о продаже авто в паблике.«Сотрудниками уголовного розыска злоумышленник установлен в кратчайшие сроки. Он задержан в Забайкальском крае по месту жительства. 19-летний подозреваемый признался, что решил подзаработать продажей несуществующего автомобиля: фото машины он нашел на просторах сети Интернет. Вырученные деньги потратил», - сообщили в МВД Бурятии.Как выяснилось, начинающий аферист некоторое время назад сам обучался в одном из техникумов Улан-Удэ, пока не был отчислен. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.