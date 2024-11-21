Избитый житель Бурятии не обратился к врачам и умер

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении жителя села Жемчуг Тункинского района. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).Как рассказали в следственном ведомстве, вечером 17 ноября обвиняемый пришел в гости к соседу и в ходе возникшей словесной ссоры нанес ему множество ударов кулаками по голове. Потерпевший не стал обращаться в больницу и спустя два дня умер от полученных травм.В настоящее время решается вопрос о взятии обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.