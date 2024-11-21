Происшествия 21.11.2024 в 09:38
Избитый житель Бурятии не обратился к врачам и умер
Побои мужчине в ходе ссоры нанес сосед, он задержан
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении жителя села Жемчуг Тункинского района. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
Как рассказали в следственном ведомстве, вечером 17 ноября обвиняемый пришел в гости к соседу и в ходе возникшей словесной ссоры нанес ему множество ударов кулаками по голове. Потерпевший не стал обращаться в больницу и спустя два дня умер от полученных травм.
В настоящее время решается вопрос о взятии обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Как рассказали в следственном ведомстве, вечером 17 ноября обвиняемый пришел в гости к соседу и в ходе возникшей словесной ссоры нанес ему множество ударов кулаками по голове. Потерпевший не стал обращаться в больницу и спустя два дня умер от полученных травм.
В настоящее время решается вопрос о взятии обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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