Происшествия 21.11.2024 в 14:39
В Улан-Удэ убийцу задержали на остановке
Злоумышленник лишь недавно освободился из колонии
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ по ходатайству следствия взяли под стражу ранее судимого мужчину, обвиняемого в убийстве.
Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый недавно освободился из колонии и стал заниматься бродяжничеством. Позднее в Улан-Удэ он познакомился с местным жителем. В течение нескольких дней они вместе распивали спиртное.
17 ноября во время очередного застолья в доме у знакомых между мужчинами произошла словесная ссора. В её ходе обвиняемый выхватил из кармана нож и нанес им несколько ударов новому знакомому в грудь и спину. От полученных ран тот скончался на месте.
Злоумышленник покинул дом и попытался скрыться, но спустя некоторое время его задержали сотрудники полиции и Росгвардии на одной из городских остановок.
Напомним, ранее в Бурятии осудили мужчину, который после досрочного освобождения из колонии зарезал 70-летнюю пенсионерку.
Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый недавно освободился из колонии и стал заниматься бродяжничеством. Позднее в Улан-Удэ он познакомился с местным жителем. В течение нескольких дней они вместе распивали спиртное.
17 ноября во время очередного застолья в доме у знакомых между мужчинами произошла словесная ссора. В её ходе обвиняемый выхватил из кармана нож и нанес им несколько ударов новому знакомому в грудь и спину. От полученных ран тот скончался на месте.
Злоумышленник покинул дом и попытался скрыться, но спустя некоторое время его задержали сотрудники полиции и Росгвардии на одной из городских остановок.
Напомним, ранее в Бурятии осудили мужчину, который после досрочного освобождения из колонии зарезал 70-летнюю пенсионерку.
Тегиубийство