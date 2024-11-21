Происшествия 21.11.2024 в 14:39

В Улан-Удэ убийцу задержали на остановке

Злоумышленник лишь недавно освободился из колонии
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ убийцу задержали на остановке
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Улан-Удэ по ходатайству следствия взяли под стражу ранее судимого мужчину, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый недавно освободился из колонии и стал заниматься бродяжничеством. Позднее в Улан-Удэ он познакомился с местным жителем. В течение нескольких дней они вместе распивали спиртное.

17 ноября во время очередного застолья в доме у знакомых между мужчинами произошла словесная ссора. В её ходе обвиняемый выхватил из кармана нож и нанес им несколько ударов новому знакомому в грудь и спину. От полученных ран тот скончался на месте.

Злоумышленник покинул дом и попытался скрыться, но спустя некоторое время его задержали сотрудники полиции и Росгвардии на одной из городских остановок.

Напомним, ранее в Бурятии осудили мужчину, который после досрочного освобождения из колонии зарезал 70-летнюю пенсионерку.

Теги
убийство

Все новости

В лабораторию Тимлюйского цементного завода поступило новое оборудование
21.11.2024 в 16:11
Кадетской школе-интернату в Улан-Удэ присвоили имя Героя России
21.11.2024 в 15:50
В Бурятии откроется отделение «Ассоциации ветеранов и участников СВО»
21.11.2024 в 15:35
Мэр Улан-Удэ утвердил концепцию самой длиной тропы здоровья
21.11.2024 в 15:19
Россиянам представили логотип 80-летия Победы
21.11.2024 в 14:54
В Улан-Удэ убийцу задержали на остановке
21.11.2024 в 14:39
На Площади Советов в Улан-Удэ собрали металлокаркас ёлки
21.11.2024 в 14:36
Депутат Хурала пожаловался в прокуратуру на дорогой уголь
21.11.2024 в 14:30
Житель Бурятии заплатил за «спектакль» 350 тысяч рублей
21.11.2024 в 14:13
В Бурятии торжественно закрыли пожароопасный сезон
21.11.2024 в 13:02
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 ноября

Читайте также
Житель Бурятии заплатил за «спектакль» 350 тысяч рублей
Главные роли в постановке исполнили «военком», «фээсбэшник», «следователь» и «работник Центробанка»
21.11.2024 в 14:13
У двух рыбаков из Гусиноозерска за незаконный вылов конфисковали лодку
Они ловили щуку и плотву на озере Гусиное в запрещенный период
21.11.2024 в 12:50
В Улан-Удэ дрейфовавшие на льдине рыбаки отказались от помощи
Но бдительных граждан все равно поблагодарили
21.11.2024 в 12:44
В Муйском районе золотодобывающая компания сливала сточные воды прямо в реку
Директора компании оштрафовали всего на 20 тыс. рублей
21.11.2024 в 12:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru