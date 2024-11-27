Происшествия 27.11.2024 в 10:08
В Улан-Удэ нашли водителя, сбившего велосипедиста
Поврежденную машину мужчина спрятал в гараже
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции установили и задержали водителя, скрывшегося с места наезд на велосипедиста. Благодаря очевидцам и камерам наблюдения удалось установить марку и номер его автомобиля – «Ниссан Ноут».
«За рулем иномарки находился 34-летний мужчина, не имеющий прав. Водитель признался, что, совершив наезд, скрылся с места происшествия. Автомобиль с признаками ДТП обнаружен в гараже. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - рассказали в ГИБДД Бурятии.
Напомним, ДТП случилось около 7 часов вечера 25 ноября. Водитель неустановленного автомобиля, ехавший со стороны ул. Дорожная в направлении поселка Исток, сбил следовавшего в попутном направлении велосипедиста. 46-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
«За рулем иномарки находился 34-летний мужчина, не имеющий прав. Водитель признался, что, совершив наезд, скрылся с места происшествия. Автомобиль с признаками ДТП обнаружен в гараже. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - рассказали в ГИБДД Бурятии.
Напомним, ДТП случилось около 7 часов вечера 25 ноября. Водитель неустановленного автомобиля, ехавший со стороны ул. Дорожная в направлении поселка Исток, сбил следовавшего в попутном направлении велосипедиста. 46-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
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