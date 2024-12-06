В Бурятии водитель минивэна погиб в столкновении с фурой

Сразу два крупных ДТП случились сегодня на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в Кабанском районе вблизи села Тресково водитель минивэна «Тойота» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «Вольво». От полученных травм водитель легковушки скончался на месте.Еще одна авария случилась в районе станции Мишиха. Там на трассе столкнулись легковушка и несколько фур. По предварительным данным, в ДТП пострадали трое человек. В настоящее время инспекторы выясняют все обстоятельства случившегося. Движение по трассе на этом участке полностью перекрыто.