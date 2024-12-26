Пожарные Бурятии вытащили зажатого в аварии водителя фуры

В связи с этим, как мы писали ранее https://gazeta-n1.ru/news/incidents/143029/, было введено реверсивное движение на 285-м км федеральной трассы «Байкал» в районе населенного пункта Тельная. Там произошло лобовое столкновение двух большегрузов. На данный момент водитель 1984 года рождения отпущен домой на амбулаторное лечение, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщает ТГ-канал Новости ГО и ЧС, к месту происшествия был направлен личный состав 2-го Кабанского отряда ГПС РБ. На момент прибытия пожарных было установлено, что произошло столкновение двух фур. Один из водителей пострадал и был зажат в автомобиле. При помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования огнеборцы успешно деблокировали мужчину и передали его бригаде врачей. На месте аварии также работали спасатели Посольского ПСП БПСО, работники скорой медицинской помощи и сотрудники ГИБДД.