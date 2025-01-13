Происшествия 13.01.2025 в 15:42

В центре Улан-Удэ потекла река

Потоп случился на улице Ленина
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Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ потекла река
Авария на сетях «Водоканала» случилась сегодня днем в Улан-Удэ. На улице Ленина в районе дома №16 из-под земли потекла настоящая река, а жители окрестных домов стали жаловаться на слабое давление в трубах.

«По приезду дежурная бригада обнаружила повреждение чугунной трубы диаметром 150 мм. На данный момент проводится согласование с ресурсоснабжающими организациями для проведение земляных работ. На месте выхода воды работают одна дежурная бригада и 3 единицы спецтехники», - сообщили в «Водоканале».

На предприятии заверили, что сделают всё возможное для быстрого устранения технологическое нарушение.
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