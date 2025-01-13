В центре Улан-Удэ потекла река

Авария на сетях «Водоканала» случилась сегодня днем в Улан-Удэ. На улице Ленина в районе дома №16 из-под земли потекла настоящая река, а жители окрестных домов стали жаловаться на слабое давление в трубах.«По приезду дежурная бригада обнаружила повреждение чугунной трубы диаметром 150 мм. На данный момент проводится согласование с ресурсоснабжающими организациями для проведение земляных работ. На месте выхода воды работают одна дежурная бригада и 3 единицы спецтехники», - сообщили в «Водоканале».На предприятии заверили, что сделают всё возможное для быстрого устранения технологическое нарушение.