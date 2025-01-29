Житель Улан-Удэ разозлил бывшую и получил 5 ударов молотком по голове

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летней горожанки, обвиняемой в покушение на убийство.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, преступление произошло 26 сентября 2024 года. В тот день к женщине пришел ее бывший гражданский муж, с которым они стали распивать спиртное. В ходе застолья между ними произошел конфликт, и мужчина толкнул экс-супругу, отчего та упала на пол. Разозлившись, женщина схватила лежащий рядом молоток и стали лупить им бывшего по голове, нанеся не менее 5 ударов. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, но благодаря своевременно оказанной медицинской помощи остался жив.На суде женщина частично признала вину. С учетом ряда смягчающих обстоятельств, ее приговорили к 6 годам лишения свободы.