Происшествия 29.01.2025 в 15:41

Житель Улан-Удэ разозлил бывшую и получил 5 ударов молотком по голове

Несмотря на тяжелые травмы, мужчина выжил
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ разозлил бывшую и получил 5 ударов молотком по голове
Фото: freepik.com
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летней горожанки, обвиняемой в покушение на убийство.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, преступление произошло 26 сентября 2024 года. В тот день к женщине пришел ее бывший гражданский муж, с которым они стали распивать спиртное. В ходе застолья между ними произошел конфликт, и мужчина толкнул экс-супругу, отчего та упала на пол. Разозлившись, женщина схватила лежащий рядом молоток и стали лупить им бывшего по голове, нанеся не менее 5 ударов. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, но благодаря своевременно оказанной медицинской помощи остался жив.

На суде женщина частично признала вину. С учетом ряда смягчающих обстоятельств, ее приговорили к 6 годам лишения свободы.
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