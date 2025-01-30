Происшествия 30.01.2025 в 17:39
«Иволгинский потрошитель» сознался еще в одном убийстве в Бурятии
В 2007 году его жертвой стала жительница Улан-Удэ
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии сообщил подробности раскрытия дела 2007 года об изнасиловании и убийстве женщины в Улан-Удэ, о котором сегодня сообщила прокуратура. Как оказалось, к преступлению причастен знаменитый «иволгинский потрошитель» Кегашбек Орунбаев, которого ранее приговорили к двум пожизненным срокам за серию аналогичных преступлений на территории Бурятии и Алтайского края.
В пресс-службе следственного ведомства рассказали, что в июле 2007 года Кегашбек Орунбаев из Читы в Улан-Удэ, где возле железнодорожного вокзала познакомился с местной жительницей. С ней он стал распивать спиртное в кустах на территории расположенной рядом школы. Позже пьяный маньяк изнасиловал женщину, после чего жестоко избил ее, ударил камнем по голове, а затем скрылся, уехав обратно в Читу. Через некоторое время на окровавленную женщину, находящуюся без сознания, наткнулись работники школы. Потерпевшую отвезли в больницу, но спасти ее не удалось: она скончалась от полученных травм.
Напомним, свой криминальный путь Кегашбек Орунбаев начал в Барнауле, куда будущий серийный убийца приехал еще в середине 1980-х годов после службы в армии. Там он поступил в техникум, откуда его вскоре отчислили за аморальное поведение. После исключения Орунбаев еще несколько лет оставался в регионе, перебиваясь случайными заработками. В сентябре 1990 года он напал на 17-летнюю девушку: припозднившейся студентке нанес удар камнем по голове, затем оттащил в сторону, изнасиловал и убил. В 1991 году в Новоалтайске он расправился с 76-летней пенсионеркой, у которой снимал комнату: пожилую женщину, которая отказала ему в интимной близости, он оглушил обухом топора, а затем изнасиловал. В дальнейшем квартирант облил вещи в доме керосином и поджег, после чего скрылся.
В 1991-м переехал Орунбаев в Бурятию, поселился в Иволгинском районе и продолжил свое кровавое дело. Мужчина в течение нескольких лет убил нескольких женщин, на которых нападал после непродолжительного знакомства и совместного употребления спиртного. В сентябре 2012 года Кегашбека Орунбаева, получившего к тому времени зловещие прозвище «иволгинский потрошитель», задержали правоохранители.
Недавно в распоряжении «Номер один» оказался дубликат рукописи маньяка, некое подобие книги, которую он пытался написать, находясь в «Черном дельфине».
В пресс-службе следственного ведомства рассказали, что в июле 2007 года Кегашбек Орунбаев из Читы в Улан-Удэ, где возле железнодорожного вокзала познакомился с местной жительницей. С ней он стал распивать спиртное в кустах на территории расположенной рядом школы. Позже пьяный маньяк изнасиловал женщину, после чего жестоко избил ее, ударил камнем по голове, а затем скрылся, уехав обратно в Читу. Через некоторое время на окровавленную женщину, находящуюся без сознания, наткнулись работники школы. Потерпевшую отвезли в больницу, но спасти ее не удалось: она скончалась от полученных травм.
«Изобличить злоумышленника в совершении этого преступления удалось благодаря кропотливому труду следователей и следователей-криминалистов следственного управления, которыми проводилась работа по проверке серийного убийцы на причастность к нераскрытым преступлениям. После этого фигуранта этапировали из колонии особого режима «Черный Дельфин» в Бурятию, где ему предъявили собранные улики, и он признался в убийстве женщины», - сообщили в Следственном комитете.
Напомним, свой криминальный путь Кегашбек Орунбаев начал в Барнауле, куда будущий серийный убийца приехал еще в середине 1980-х годов после службы в армии. Там он поступил в техникум, откуда его вскоре отчислили за аморальное поведение. После исключения Орунбаев еще несколько лет оставался в регионе, перебиваясь случайными заработками. В сентябре 1990 года он напал на 17-летнюю девушку: припозднившейся студентке нанес удар камнем по голове, затем оттащил в сторону, изнасиловал и убил. В 1991 году в Новоалтайске он расправился с 76-летней пенсионеркой, у которой снимал комнату: пожилую женщину, которая отказала ему в интимной близости, он оглушил обухом топора, а затем изнасиловал. В дальнейшем квартирант облил вещи в доме керосином и поджег, после чего скрылся.
В 1991-м переехал Орунбаев в Бурятию, поселился в Иволгинском районе и продолжил свое кровавое дело. Мужчина в течение нескольких лет убил нескольких женщин, на которых нападал после непродолжительного знакомства и совместного употребления спиртного. В сентябре 2012 года Кегашбека Орунбаева, получившего к тому времени зловещие прозвище «иволгинский потрошитель», задержали правоохранители.
Недавно в распоряжении «Номер один» оказался дубликат рукописи маньяка, некое подобие книги, которую он пытался написать, находясь в «Черном дельфине».
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