«Иволгинский потрошитель» сознался еще в одном убийстве в Бурятии

«Изобличить злоумышленника в совершении этого преступления удалось благодаря кропотливому труду следователей и следователей-криминалистов следственного управления, которыми проводилась работа по проверке серийного убийцы на причастность к нераскрытым преступлениям. После этого фигуранта этапировали из колонии особого режима «Черный Дельфин» в Бурятию, где ему предъявили собранные улики, и он признался в убийстве женщины», - сообщили в Следственном комитете.









