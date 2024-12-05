Маньяк из Бурятии пишет книгу

Свой криминальный путь Кегашбек Орунбаев начал еще в Барнауле, где в 1990 году, разгуливая по улицам спящего города, он изнасиловал и убил 17-летнюю девушку. В 1991-м переехал в Бурятию, поселился в Иволгинском районе и продолжил свое кровавое дело.







Чаще всего пожизненные сроки получают маньяки, серийные убийцы, педофилы-насильники и людоеды. Осужденные на пожизненное заключение не могут содержаться в обычных тюрьмах - их распределяют в одну из семи исправительных колоний строгого режима: «Белый лебедь», «Вологодский пятак», «Мордовская зона», «Полярная сова», «Снежинка», «Торбеевский централ» или «Черный дельфин». «Герой» нашей статьи Кегашбек Орунбаев получил за свои чудовищные преступления два пожизненных срока. Про Орунбаева пишут: «Страшнее Чикатило», «Самый жестокий маньяк России», «Иволгинский потрошитель». В распоряжении нашей редакции оказался дубликат рукописи маньяка из Иволгинского района. Эта рукопись – ценный материал для общества. Почему - об этом расскажем в статье, а также поделимся некоторыми мыслями жестокого убийцы, возомнившего себя писателем.Страна помнит будоражащие кровь истории самых жестоких убийств, совершенных Пичушкиным, Головкиным, Попковым, Сливко, Спесивцевым и Чикатило.Некоторые из них отличались особой извращенной идейностью. Взять, к примеру, Пичушкина, которого московская пресса окрестила «убийцей с шахматной доской». В 2006 году при обыске его квартиры следователи нашли игровое поле с аккуратно наклеенными цифрами практически на каждой клеточке. Последняя была – «61». Ровно в стольких убийствах он и признался в момент допроса, однако обвинили его лишь в 49. Чтобы закрыть оставшиеся клетки, ему не хватило трех человек.Жертвами «шахматного» психопата в основном были маргинальные личности: пьяницы, гулящие женщины и бродяги – те, кого не хватились бы или чью гибель квалифицировали бы как несчастный случай. За исключением нескольких человек, в том числе его однокурсника. Как правило, маньяки, после того как попадали в руки правосудия, наслаждались своими откровениями. Одни считали себя мессией, другие просто смаковали свои преступления. И то и другое – одинаково мерзко.«Первое убийство – как первая любовь. Я очень долго оставался под впечатлением, убив близкого мне человека», – прозвучало однажды из уст «шахматного» душегуба.О своих жертвах он часто говорил возвышенно: «Мне не только важно было умертвить саму плоть, мне важно было осознать все это. Поэтому подбор жертвы должен был быть очень точным. Главный принцип моего выбора заключался в духовной близости… когда я чувствовал ее с человеком, то понимал, что это мой клиент».Интервью маньяков необычны, и, конечно, полезно знать, о чем думает душегуб. И стоит отказаться от своих стереотипов. Маньяка не так просто вычислить, как это может показаться. Многим в изобретательности, обаянии и коммуникабельности не откажешь.Нужно отметить, что в обыденной жизни маньяки – это весьма неприметные люди, которые часто скрываются за личиной творческой личности. Например, новокузнецкий монстр Александр Спесивцев: «Я увлекаюсь не только музыкой, но и рисованием, и техникой. Могу стихи писать, но не считаю их чем-то ценным. Я люблю просто даже сесть на лавочку и смотреть, как шелестят вокруг деревья».Его квартира в панельном доме стала пыточной камерой для 20 человек. Только золотых украшений оперативники отыскали более 40 наборов и 82 комплекта окровавленной одежды. Особенно потрясли изорванные фотографии неизвестных детей пяти-семилетнего возраста и две пары совсем крохотных ботиночек.Маньяков, прогремевших на всю Россию, не так уж и много. В Иркутской области был всем известный Попков – последователь Чикатило, бывший сотрудник МВД.Бурятия вписана в историю серийных убийств с участием насильников и некрофилов из-за одного человека - Кегашбека Орунбаева, которого за особую жестокость журналисты нарекли «иволгинским потрошителем». Сейчас он коротает время в «Черном дельфине» и, как человек начитанный (любит Гете, Достоевского и Экзюпери), не покладая рук трудится над мемуарами.«Рукопись - мое раскаяние» – однажды признался новоявленный тюремный автор. Перелистывая страницы, сложно представить, что когда-то эти чернильные строчки написал настоящий убийца. Это не дневник, не признание и уж тем более не раскаяние. Судя по всему, маньяк пытался создать книгу о человеке, в образ которого вложил собственные мысли и ощущения. Некий взгляд со стороны на свои преступления. Возможно, попытка самооправдания с собственной изуверской философией.Почерк почти женский, разборчивый. Строчки ровными тесными рядами уложены на листе и практически без помарок.В сочинении маньяка история некоего мужчины, который торопливо шел через пустырь среди гаражей на окраине города и вел внутренний диалог, горячо доказывая невидимому собеседнику свои убеждения. В его сумке лежали фонарик, нож, какие-то пакетики, тряпки и небольшой камень величиной с кулак.После краткого описания обстоятельств Орунбаев приступает к мыслям о самом убийстве. Вкладывая в характер выдуманного образа непонятные нормальному человеку рассуждения.«Если она будет в брюках, то лучше всего ножом распороть по швам. Так быстрее их снять, подумал он, взглядом ожидая женщину, которая должна была стать его жертвой, – говорится на самой первой странице. - Кажется, убил, - произнес он вслух, ощупывая пульс и сердцебиение молодой женщины, только что задушенной им…. Теперь надо быстренько вырезать самую соблазнительную ее часть и бежать-бежать-бежать отсюда», – стягивая нижнее белье с женщины, мысленно торопил он себя.Далее он описывает, как выдуманный герой рассказа имитирует изнасилование жертвы и случайно обнаруживает ее беременность. Затем описана попытка спасти ребенка, но он сбегает с места преступления, как только понял, что его жертва все еще дышит. Мы приведем три небольших отрывка из этой части рукописи.«Первым делом он хотел вызвать скорую или взять женщину на руки и побежать к дороге. Однако разумные мысли быстро сменились на «а вдруг там ребенок задыхается без воздуха? Ведь она давно уже не дышит, значит, младенцу кислород не поступает, вот он и дергается поэтому. В ночной тиши вдруг он услышал свой внутренний голос – «нету у таких, тебе подобных убийц ничего святого», – рассуждает он, решив сделать на ее животе надрез и вытащить малыша на белый свет своими силами.Когда по сюжету мужчина понял, что женщина жива, он пробормотал: «ну, ладно, до свидания, мне пора уходить, срочно уходить» и поспешил прочь с криками «простите-простите» через кустарники пустыря в сторону жилого массива. Очнувшаяся девушка попыталась его догнать, но потеряла из виду».Следующие страницы Орунбаев размышлял о многом: о создателе, дьяволе, женщинах, детях, любви и высшей справедливости, уверяя себя, что «защитник грешников должен быть из людей, и, чтобы выступить на суде, он должен принести себя ради этого в жертву».«Он поднял грустные глаза на небо, и через какое-то время они загорелись надеждой. Словно в мерцании далеких звезд он нашел сочувствие и воскликнул: «Жизнь каждого человека свята и для любви нам дана», – написано ближе к финалу «трактата».Какую именно мысль иволгинский потрошитель закладывал в свою рукопись, судить явно не нам. В жизни молодой студентки, которую он убил 34 года назад, маньяк явно не видел святости.Следующей в его списке стала 76-летняя женщина, у которой он снимал дом. После совместного застолья он предложил хозяйке интимную близость, но получил отказ, из-за чего до смерти избил пенсионерку обухом топора, изнасиловал и поджег. Далее на очереди оказалась 35-летняя жертва, изнасилованная и убитая Кегашбеком за трансформаторной будкой вблизи барнаульской ТЭЦ.В Бурятии преступления продолжились. Здесь он познакомился с молодой женщиной и вместе с ней на такси отправился распивать спиртное. Позже ее голову нашли на берегу Уды. Тело же женщины унесло вниз по течению. Еще одну свою собутыльницу он задушил, предполагая, что та украла у него деньги. С каждым разом его преступления становились изощреннее.Кегашбека Орунбаева арестовали в 2012 году. Последней его жертвой стала жительница Иволгинского района, которой он делал ремонт. По проверенному сценарию он предложил ей заняться сексом, на что получил отказ. Ее он заколотил насмерть при помощи рук и ног, после отнес тело на ближайшую стройку, совершил насилие, распотрошил труп, а внутренности скормил собаке. Ha cчeтy мaньякa ceмь yбийcтв и oднa пoпыткa yбийcтвa в Aлтaйcкoм кpae и Бypятии c 1990 пo 2012 гoд. На суде Орунбаев признан вменяемым, но имеющим психические отклонения, которые выражаются в сексуальном садизме. Известно, что иволгинский потрошитель сейчас пишет мемуары о вреде абортов, на которые решаются, по его мнению, «такие же убийцы, как и он». Сознается ли Орунбаев в ближайшие годы в новых эпизодах — вопрос. Но многие уверены, что от его рук пострадало больше людей, чем установлено даже после его новых признаний.Сейчас на нем два пожизненных срока. Год назад убийцу этапировали в исправительную колонию особого режима для пожизненно осужденных, которая больше известна как «Черный дельфин». Вряд ли люди когда-то прочтут книгу, где потрошитель рассуждает о кровавых преступлениях, насилии, жестокости под прикрытием лирических отступлений в стиле «он думал о любви» или «поднял грустные глаза к небу».Маньяки, как известно, часто преследуют одну цель - славу и известность. Иволгинский потрошитель, полагаем, пожелал остаться в истории автором своего «бесценного трактата». Но у него есть очень серьезная ценность. Изучая такое «творчество», ученые, психологи, криминалисты находят для себя ответы, которые впоследствии помогают быстрее выходить на след маньяков. Оперативнее их выявлять среди обычных людей, точнее понимать мотивы и причинно-следственную связь того, откуда и почему в нашем обществе появляются такие монстры.Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю