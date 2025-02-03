Происшествия 03.02.2025 в 09:18
В Улан-Удэ застройщика оштрафовали на миллион за гибель крановщика
Сумма штрафа уже взыскана с компании
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с застройщика 1 млн рублей штрафа, назначенного компании за грубое нарушение требований промышленной безопасности.
«В рамках исполнительного производства судебным приставом были арестованы расчетные счета организации, с которых в последующем взыскали денежные средства. Помимо суммы основного долга за несвоевременное исполнение решений судов с застройщика взыскан исполнительский сбор в размере 70 тысяч рублей», - сообщили в УФССП Бурятии.
Напомним, речь идет о падении башенного крана на стройплощадке в 148-м микрорайоне Улан-Удэ. Происшествие случилось 20 июня прошлого года. Находившийся в кабине крана машинист погиб.
Как выяснили следователи, погибший мужчина ранее работал в строительной организации, но примерно за год до происшествия уволился. 20 июня он пришел на территорию стройплощадки, так как знакомый машинист крана попросил подменить его из-за плохого самочувствия. Мужчина поднялся в кабину и начал работу. Однако, как оказалось, на крановых рельсах отсутствовали противооткатные упоры. В результате кран выехал за пределы рельсового пути и упал.
«В рамках исполнительного производства судебным приставом были арестованы расчетные счета организации, с которых в последующем взыскали денежные средства. Помимо суммы основного долга за несвоевременное исполнение решений судов с застройщика взыскан исполнительский сбор в размере 70 тысяч рублей», - сообщили в УФССП Бурятии.
Напомним, речь идет о падении башенного крана на стройплощадке в 148-м микрорайоне Улан-Удэ. Происшествие случилось 20 июня прошлого года. Находившийся в кабине крана машинист погиб.
Как выяснили следователи, погибший мужчина ранее работал в строительной организации, но примерно за год до происшествия уволился. 20 июня он пришел на территорию стройплощадки, так как знакомый машинист крана попросил подменить его из-за плохого самочувствия. Мужчина поднялся в кабину и начал работу. Однако, как оказалось, на крановых рельсах отсутствовали противооткатные упоры. В результате кран выехал за пределы рельсового пути и упал.
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