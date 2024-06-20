Происшествия 20.06.2024 в 15:58
В Улан-Удэ на стройплощадке рухнул кран, один человек погиб
Происшествие случилось в 148-м микрорайоне
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту падения башенного крана в Улан-Удэ. Как сообщили в надзорном ведомстве, происшествие случилось на стройплощадке в 148-м микрорайоне. В результате падения крана погиб работник строительной организации.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере охраны труда, соблюдению строительных норм и правил, в том числе при эксплуатации подъемной техники. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.
Проверкой происшествия сейчас также занимается Следственный комитет Бурятии.
Фото: прокуратура Бурятии
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере охраны труда, соблюдению строительных норм и правил, в том числе при эксплуатации подъемной техники. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.
Проверкой происшествия сейчас также занимается Следственный комитет Бурятии.
Фото: прокуратура Бурятии
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