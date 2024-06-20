В Улан-Удэ на стройплощадке рухнул кран, один человек погиб

Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту падения башенного крана в Улан-Удэ. Как сообщили в надзорном ведомстве, происшествие случилось на стройплощадке в 148-м микрорайоне. В результате падения крана погиб работник строительной организации.«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере охраны труда, соблюдению строительных норм и правил, в том числе при эксплуатации подъемной техники. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.Проверкой происшествия сейчас также занимается Следственный комитет Бурятии.Фото: прокуратура Бурятии