Происшествия 11.02.2025 в 14:40

В Бурятии нарушили права инвалидов

На улице Лазо в Улан-Удэ подрядчик не сделал заезды-съезды на тротуар
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии нарушили права инвалидов

В Бурятии нарушили права инвалидов. Во время ремонта по улице Лазо в Улан-Удэ подрядчик не предусмотрел заезды-съезды на тротуар, что препятствует передвижению граждан на инвалидной коляске.

- Установлено, что в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным между МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и подрядчиком, проведен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Лазо г. Улан-Удэ. В нарушение требований Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в ходе работ не был обеспечен беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, - сообщили в прокуратуре Советского района.

Так, на внутридворовой территории жилых домов № 80а, 90б, 91, 93, 93а отсутствуют заезды-съезды на тротуар, имеются препятствия в виде металлического столбика и бетонного блока, что создает невозможность самостоятельного передвижения инвалидов, использующих кресло-коляску.

В связи с этим по постановлению прокуратуры МУ «Улан-Удэстройзаказчик» привлечен к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг).

Также по результатам рассмотрения представления прокурора МУ «Улан-Удэстройзаказчик» в 2025 году устранит все нарушения на данном объекте.

 

Фото: Номер один

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