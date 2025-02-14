Происшествия 14.02.2025 в 12:45

В Бурятии за взятку задержали еще одного лесника

Он крышевал «черных лесорубов»
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за взятку задержали еще одного лесника
Фото: МВД Бурятии
В Бурятии сотрудники УФСБ совместно с коллегами из МВД по обвинению во взяточничестве задержали еще одного сотрудника Республиканского агентства лесного хозяйства. Это участковый лесничий отдела организации и обеспечения деятельности Иволгинского лесничества.

«По данным следствия, в течение 2023 года обвиняемый за общее покровительство и попустительство по службе получал от предпринимателя, занимающегося рубкой леса в Иволгинском районе, взятки в сумме от 50 до 100 тыс. рублей. За незаконное вознаграждение лесничий предупреждал предпринимателя о планируемых в отношении него проверках, не документировал факты незаконных рубок его работниками, а также не проводил надлежащим образом проверки при приемке участков лесозаготовки», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.  

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности лесничего. В ближайшее время в отношении него будут возбуждены новые уголовные дела по другим фактам получения взяток, а окончательная правовая оценка его действиям будет дана по завершении следственных действий на основании анализа всех собранных доказательств», - отметили в Следственном ведомстве.

Как добавили в МВД Бурятии, лесничий брал взятки от предпринимателя, который незаконно рубил лес в Оронгойском лесничестве, причинив ущерб на 43 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении бизнесмена и членов его преступной группы сейчас рассматривается в суде.

Напомним, на днях в Улан-Удэ вынесли приговор в отношении еще одного инспектора Республиканского агентства лесного хозяйства. Он также обвинялся во взяточничестве. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 1 млн рублей.

Теги
взятка черные лесорубы

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