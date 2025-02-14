Происшествия 14.02.2025 в 09:52

В Бурятии инспектор-взяточник получил условный срок

Также мужчине придется выплатить миллионный штраф и расстаться с имуществом
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии инспектор-взяточник получил условный срок
Задержание инспектора. Фото: скриншот оперативного видео
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении инспектора Республиканского агентства лесного хозяйства, обвиняемого в получении взятки и легализации денег, полученных преступным путем.

Напомним, 28 февраля 2023 года инспектор в ходе патрулирования лесов возле поселка Оронгой выявил факт незаконной рубки леса, совершенной работниками одного местного предпринимателя. По закону, он обязан был направить информацию об этом в полицию. Однако в этот момент на место приехал бизнесмен, который начал обещать крупную взятку за то, чтобы инспектор «не заметил» незаконную рубку. Тот легко впал в соблазн и согласился.

«3 марта 2023 года в Улан-Удэ обвиняемый получил через посредника обещанное незаконное вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей и, выполняя свою часть договоренности, не направил в правоохранительные органы материалы о незаконной рубке леса. Для придания видимости правомерного владения полученными деньгами фигурант заключил сделки по купле-продаже крупнорогатого скота с родственником, который не подозревал о реальном происхождении финансов», - сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии.

В ходе предварительного расследования мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, признал вину и раскрыл все детали совершенного преступления. С учетом этих обстоятельств, суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 1 млн рублей. Также у мужчины конфискуют имущество на сумму взятки - 500 тысяч рублей.
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