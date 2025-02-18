В Улан-Удэ самозанятая девушка обворовала таксиста

Ночью 16 февраля в полицию Улан-Удэ поступил звонок от 26-летнего таксиста. Мужчина сообщил, что пара, которую он подвозил из кафе домой, похитила с заднего сидения авто его кожаную сумку с деньгами и документами. Ущерб составил 10 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, таксист быстро обнаружил пропажу и сразу заподозрил в краже только что вышедших пассажиров. Мужчина попытался найти их квартиру, но не смог, а на телефонные звонки ему не отвечали. Тогда он решил вызвать полицию.Уже вскоре похищенное имущество оказалось в руках полицейских: подозреваемая — 26-летняя улан-удэнка — выдала сумку вместе с содержимым. Она призналась, что, заметив сумку, спрятала ее под дублёнку и вышла. Девушка надеялась, что под подозрение попадут следующие пассажиры.«Ранее к уголовной ответственности девушка не привлекалась, она является самозанятой. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сообщили в МВД Бурятии.