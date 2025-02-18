Происшествия 18.02.2025 в 11:35

В Улан-Удэ самозанятая девушка обворовала таксиста

Горожанка надеялась, что под подозрение попадут другие пассажиры
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ самозанятая девушка обворовала таксиста
Фото: архив «Номер один»
Ночью 16 февраля в полицию Улан-Удэ поступил звонок от 26-летнего таксиста. Мужчина сообщил, что пара, которую он подвозил из кафе домой, похитила с заднего сидения авто его кожаную сумку с деньгами и документами. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, таксист быстро обнаружил пропажу и сразу заподозрил в краже только что вышедших пассажиров. Мужчина попытался найти их квартиру, но не смог, а на телефонные звонки ему не отвечали. Тогда он решил вызвать полицию.

Уже вскоре похищенное имущество оказалось в руках полицейских: подозреваемая — 26-летняя улан-удэнка — выдала сумку вместе с содержимым. Она призналась, что, заметив сумку, спрятала ее под дублёнку и вышла. Девушка надеялась, что под подозрение попадут следующие пассажиры.

«Ранее к уголовной ответственности девушка не привлекалась, она является самозанятой. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сообщили в МВД Бурятии.
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кража

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