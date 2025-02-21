В Улан-Удэ пропал 12-летний ребенок

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 12-летнего Жаргала Цыденова. 18 февраля мальчик ушел из дома и не вернулся.Был одет: зеленая вязанная шапка, темно-синяя куртка, спортивные штаны темного цвета, ботинки серого цвета.Особые приметы: шрам на лбу.При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: 102, +7 (951) 623-91-44, +7 (902) 532-30-72, +7 (301) 243-02-02.