Происшествия 25.02.2025 в 11:24
Жительницу Бурятии отправили в СИЗО за смертельный наезд
Женщина сбила 20-летнего парня и скрылась
Текст: Андрей Константинов
Кабанский районный суд вынес постановление о заключении под стражу местной жительницы, которая насмерть сбила парня и скрылась. Она проведет в СИЗО ближайшие два месяца.
Напомним, смертельное ДТП произошло в воскресенье ночью в поселке Селенгинск. Там на улице Рабочая «Хендэ Солярис» выехал на обочину и сбил 20-летнего молодого человека. От полученных травм он умер на месте.
После наезда автомобиль уехал с места происшествия, однако его водитель вскоре был установлен и задержан. Выяснилось, что за рулем иномарки находилась 29-летняя женщина, ранее лишенная водительских прав.
Как сообщили в пресс-службе суда, арест женщины обусловлен тем, что «гарантий её надлежащего поведения не имеется».
Напомним, смертельное ДТП произошло в воскресенье ночью в поселке Селенгинск. Там на улице Рабочая «Хендэ Солярис» выехал на обочину и сбил 20-летнего молодого человека. От полученных травм он умер на месте.
После наезда автомобиль уехал с места происшествия, однако его водитель вскоре был установлен и задержан. Выяснилось, что за рулем иномарки находилась 29-летняя женщина, ранее лишенная водительских прав.
Как сообщили в пресс-службе суда, арест женщины обусловлен тем, что «гарантий её надлежащего поведения не имеется».
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