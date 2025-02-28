В Улан-Удэ задержан мужчина, избивший ребенка

Ранее о вопиющем инциденте рассказал телеграм-канал «Весь Улан-Удэ». По данным канала, происшествие случилось 25 февраля. Мальчик шел с друзьями дворе дома, поскользнулся на льду и во время падения ухватился за припаркованный автомобиль «Тойота Премио». В машине сидел мужчина, который выскочил из салона и начал избивать ребенка. Мальчика спасла прохожая: женщина выхватила ребенка и забежала с ним в подъезд. Сейчас школьник боится выходить на улицу и не понимает, за что взрослый мужчина его избил.





Между тем задержанный рассказал, что когда ребенок ударил машину, то он под воздействием эмоций выскочил, накричал на мальчика и один раз пнул его ногой по ягодицам.





"Больше никаких ударов я ему не наносил. В содеянном раскаиваюсь, вину признаю", - заявил мужчина полицейским.



Полиция Улан-Удэ задержала 36-летнего мужчину, который избил 10-летнего ребенка на улице Гармаева.«26 февраля в отдел полиции поступило сообщение от матери мальчика о том, что неизвестный мужчина причинил её 10-летнему сыну телесные повреждения. Опросив очевидцев и получив приметы предполагаемого злоумышленника, полицейские провели комплекс необходимых мероприятий и установили лицо, причинившее ребенку физическую боль. Подозреваемый, ранее не судимый, задержан и доставлен в отдел полиции», - рассказали в МВД Бурятии.Теперь с мужчиной будут разбираться сотрудники Следственного комитете Бурятии, куда передали дело для дальнейшего расследования.