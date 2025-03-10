В Бурятии в лобовом ДТП с большегрузом погибли двое человек

В Мухоршибирском районе Бурятии вчера днем, 9 марта, произошло смертельное ДТП. Столкнувшись в лоб с грузовым автомобилем водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Третьего пассажира доставили в больницу.

- Установлено, что на 566 километре автодороги Р - 258 «Байкал» водитель автомобиля «Тойота Марк-2», не имеющий государственных регистрационных номеров, двигаясь со стороны г. Петровск-Забайкальский Забайкальского края в сторону Улан-Удэ, не справился с рулевым управлением. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом «Вольво» под управлением водителя 1992 года рождения, - рассказали в полиции республики.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались не месте. Еще один их пассажир был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

В связи с изменением погодных условий и гололедом на дорогах республики, в ГАИ призывают водителей быть особенно внимательными, соблюдать скорость и правила дорожного движения, а пешеходам советуют использовать пешеходные переходы и быть осторожными на скользких участках.

Фото: полиция РБ