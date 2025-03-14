Происшествия 14.03.2025 в 10:17

В Бурятии два пьяных сельчанина позарились на чужую «Оку»

На угнанном авто мужчины поехали в соседнюю деревню, по пути разбив его
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии два пьяных сельчанина позарились на чужую «Оку»
Фото: МВД Бурятии
Днем 13 марта в полицию Хоринского района обратилась 41-летняя сельчанка. Из дома женщины пропал телефон, а из гаража – автомобиль «Ока».

Полицейские выяснили, что накануне женщина познакомилась с двумя мужчинами и до вечера распивала с ними спиртное в компании друзей. Наутро новые знакомые пришли к ней в гости и продолжили застолье. Быстро опьянев, хозяйка уснула. Гости же, желая продолжить распитие, похитили у нее телефон и угнали автомобиль, который находился в гараже с ключами в замке зажигания.

На авто они направились в соседнее село, по дороге повредив его. Поврежденную машину они бросили возле дома знакомого.

«Подозреваемые установлены и задержаны по горячим следам сотрудниками уголовного розыска. Одному злоумышленнику 22 года, другому - 36 лет. Ранее они были неоднократно судимы, а старший из них только три месяца назад освободился из колонии», - рассказали в МВД Бурятии.

Угнанную машину вернули хозяйке. По фактам кражи и угона возбуждены уголовные дела.

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ЗУРХАЙ
с 12 по 18 марта

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