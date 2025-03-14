В Бурятии два пьяных сельчанина позарились на чужую «Оку»

Днем 13 марта в полицию Хоринского района обратилась 41-летняя сельчанка. Из дома женщины пропал телефон, а из гаража – автомобиль «Ока».Полицейские выяснили, что накануне женщина познакомилась с двумя мужчинами и до вечера распивала с ними спиртное в компании друзей. Наутро новые знакомые пришли к ней в гости и продолжили застолье. Быстро опьянев, хозяйка уснула. Гости же, желая продолжить распитие, похитили у нее телефон и угнали автомобиль, который находился в гараже с ключами в замке зажигания.На авто они направились в соседнее село, по дороге повредив его. Поврежденную машину они бросили возле дома знакомого.«Подозреваемые установлены и задержаны по горячим следам сотрудниками уголовного розыска. Одному злоумышленнику 22 года, другому - 36 лет. Ранее они были неоднократно судимы, а старший из них только три месяца назад освободился из колонии», - рассказали в МВД Бурятии.Угнанную машину вернули хозяйке. По фактам кражи и угона возбуждены уголовные дела.