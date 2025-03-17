Таксист в Бурятии спас остатки сбережений бабушки от мошенников

В очередной раз жертвой мошенников оказалась 80-летняя жительница Бурятии, которую преступники запугали похищением ее накоплений. В течение двух дней женщина перевела им свыше миллиона рублей. От перевода еще 500 тысяч пенсионерку спас таксист, который и открыл ей глаза на происходящее.

Как рассказали в полиции пенсионерку напугали выдуманной историей об угрозе ее сбережениям.

- Звонок поступил ей через мессенджер. Псевдо-сотрудник ФСБ сообщил, что личный счет женщины в банке взломан и похищена крупная сумма, но тут же успокоил, сказав, что Центробанк возместит средства. Во избежание очередных финансовых потерь он рекомендовал снять деньги и перечислить на «безопасный счёт». Мужчина строго-настрого запретил рассказывать кому-либо о своем звонке, поэтому на возникшие у работников банка вопросы горожанка ответила, что деньги нужны, чтобы помочь сыну с ремонтом машины и дачи, - сообщили в МВД.

В течение двух дней – 7 и 11 марта – она через банкоматы перевела накопления. Глаза на происходящее пенсионерке открыл таксист. Аферист вызвал его, чтобы увезти женщину в отделение банка, где та обналичила бы оставшуюся сумму - 500 тысяч рублей. Однако в пути водитель такси объяснил: сотрудниками ФСБ представляются мошенники.

- Призываем граждан критически относиться к сообщениям о финансовых угрозах и необходимости срочных переводов – даже, если эту информацию сообщает, якобы, сотрудник ФСБ. По ту сторону – интернет-преступник, чья задача похитить ваши деньги. Не верьте обманным легендам и помните, что «безопасных счетов» не существует, - добавили в полиции республики.

Фото: loon.site