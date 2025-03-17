Происшествия 17.03.2025 в 09:52

Таксист в Бурятии спас остатки сбережений бабушки от мошенников

Напуганная 80-летняя женщина перевела аферистам свыше миллиона
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Таксист в Бурятии спас остатки сбережений бабушки от мошенников

В очередной раз жертвой мошенников оказалась 80-летняя жительница Бурятии, которую преступники запугали похищением ее накоплений. В течение двух дней женщина перевела им свыше миллиона рублей. От перевода еще 500 тысяч пенсионерку спас таксист, который и открыл ей глаза на происходящее.

Как рассказали в полиции пенсионерку напугали выдуманной историей об угрозе ее сбережениям.

- Звонок поступил ей через мессенджер. Псевдо-сотрудник ФСБ сообщил, что личный счет женщины в банке взломан и похищена крупная сумма, но тут же успокоил, сказав, что Центробанк возместит средства. Во избежание очередных финансовых потерь он рекомендовал снять деньги и перечислить на «безопасный счёт». Мужчина строго-настрого запретил рассказывать кому-либо о своем звонке, поэтому на возникшие у работников банка вопросы горожанка ответила, что деньги нужны, чтобы помочь сыну с ремонтом машины и дачи, - сообщили в МВД.

В течение двух дней – 7 и 11 марта – она через банкоматы перевела накопления. Глаза на происходящее пенсионерке открыл таксист. Аферист вызвал его, чтобы увезти женщину в отделение банка, где та обналичила бы оставшуюся сумму - 500 тысяч рублей. Однако в пути водитель такси объяснил: сотрудниками ФСБ представляются мошенники.

- Призываем граждан критически относиться к сообщениям о финансовых угрозах и необходимости срочных переводов – даже, если эту информацию сообщает, якобы, сотрудник ФСБ. По ту сторону – интернет-преступник, чья задача похитить ваши деньги. Не верьте обманным легендам и помните, что «безопасных счетов» не существует, - добавили в полиции республики.

Фото: loon.site

 

Теги
мошенники

Все новости

Отсутствие одного рога не убавило благородства оленю из Бурятии
17.03.2025 в 11:17
В Улан-Удэ скоро начнется месячник чистоты
17.03.2025 в 11:08
В Улан-Удэ подросток из-за проигранного спора стал вандалом
17.03.2025 в 10:47
В Улан-Удэ ГАИ помогает автомобилистам безопасно вырулить из центра
17.03.2025 в 10:43
В Улан-Удэ усохло финансирование ремонта дорог
17.03.2025 в 10:28
В Бурятии женщины помогли мошенникам заработать 5 млн рублей
17.03.2025 в 10:18
В Бурятии врачи купили ружье для бойцов СВО
17.03.2025 в 09:53
Таксист в Бурятии спас остатки сбережений бабушки от мошенников
17.03.2025 в 09:52
В Улан-Удэ сбили парня, перебегавшего дорогу на «красный»
17.03.2025 в 09:35
В Бурятии глава тушил пожар вместе с жителями своего села
17.03.2025 в 09:26
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 марта

Читайте также
В Улан-Удэ подросток из-за проигранного спора стал вандалом
Парень разбил стекло в отделении банка
17.03.2025 в 10:47
В Бурятии женщины помогли мошенникам заработать 5 млн рублей
За выходные жертвами мошенников стали 23 жительницы республики
17.03.2025 в 10:18
В Улан-Удэ сбили парня, перебегавшего дорогу на «красный»
Пострадавшего молодого человека госпитализировали
17.03.2025 в 09:35
В Бурятии глава тушил пожар вместе с жителями своего села
Семью погорельцев временно разместили у родственников
17.03.2025 в 09:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru