Два автомобиля сгорели вместе с гаражом в Бурятии

Пожар произошёл днём 18 марта в селе Турка. Огонь вспыхнул в гараже одного из частных домов, пламя грозило перекинуться и на жилище. На место происшествия выехал личный состав 8-го прибайкальского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда села.«На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь полностью охватил гараж. 8 человек и 5 единиц техники потушили возгорание менее чем за час. Общая площадь пожара составила 96 кв.м. В результате сгорели гараж и находящиеся внутри автомобили «Хюндай Санта Фе» и «Тойота Филдер», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования в гараже.