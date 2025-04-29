В Бурятии задержали ночного поджигателя дорогой иномарки

Затаив злобу на своего обидчика, 20-летний житель Бурятии решил спалить его дорогую иномарку, на которой тот приехал. Вернувшись на место происшествия и увидев, что «Лексус» выгорел не полностью, он расстроился и разбил стекло бейсбольной битой, которую прихватил с собой на всякий случай.

О поджоге, который произошел в Гусиноозерске, «Номер один» сообщал 25 апреля. Вчера, полицейским удалось выйти на поджигателя и задержать его.

- Оперативниками районного отдела полиции был задержан виновник возгорания – 20-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Дознанием установлено, что он поругался с 23-летним жителем Гусиноозерска. 24 апреля он увидел его с сожительницей за рулем авто. Поздним вечером взял легковоспламеняющуюся жидкость и направился на такси к месту стоянки «Лексуса». Молодой человек попросил ничего не подозревающего таксиста высадить его в соседнем дворе и подождать несколько минут, - рассказали в полиции республики.

Облив иномарку жидкостью, парень поджег ее и вернулся в такси. Уже дома поджигатель выпил и решил полюбоваться на содеянное. Спустя несколько часов он вернулся на место происшествия и обнаружив, что машина не сгорела полностью, расстроился и разбил заднее стекло принесенной с собой бейсбольной битой.

Дознавателем возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит – лишение свободы на срок до 5 лет.

Фото: freepik