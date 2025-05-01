В Улан-Удэ перед судом предстанут 11 членов вооруженной банды

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 11 членов вооруженной преступной группы. Ее участники обвиняются в бандитизме, разбое, вымогательстве, а также покушении на убийство, сопряженном с разбоем, краже.

Во время расследования было установлено, что летом 2023 года безработный житель Улан-Удэ создал банду, в которую вовлек своих друзей. Сообщники целенаправленно выбирали жертвами лиц, употребляющих наркотические средства, рассчитывая на их нежелание обращаться в правоохранительные органы.

- Вооружившись огнестрельным, травматическим и газовым оружием, они совершили четыре нападения на людей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Фото: «Номер один»