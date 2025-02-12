Политика и власть 12.02.2025 в 17:12
Глава Бурятии: Инициатором проверок в Минсельхозе и Бурятрегионавтодоре выступило правительство
«Мы видим проявления коррупции», заявил перед прокурорами Алексей Цыденов
Текст: Андрей Константинов
Громкое заявление сделал глава Бурятии Алексей Цыденов на коллегии прокуратуры. В своем выступлении он сообщил, что инициатором проверок, которые привели к арестам глав Минсельхоза и «Бурятрегионавтодора», стало само правительство республики.
«Работа по Минсельхозу у нас началась весной прошлого года, когда участник СВО не получил субсидию. Мы сами назначили проверку и ее итогом стали решения уже с участием правоохранительных органов. Сейчас проводится последующее расследование. Похожая ситуация по «Бурятрегионавтодору». Была собственная проверка министерства финансов республики по проведению конкурсных процедур по ремонту дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Минфином республики было выявлены нарушения и наложен запрет на заключение договора с поставщиком. Сейчас уже правоохранительный блок разбирается с данной ситуацией», - заявил Алексей Цеденов.
«Мы проявления коррупции видим. И понимаем, что любое погружение в эту проблему наносит нам самим репутационный ущерб. Однако, замалчивать, скрываться и пытаться уйти в сторону и дальше не будем. Выявленные проблемы будем сами же доводить до правового решения», - добавил глава республики.
В качестве примера Алексей Цыденов привел назначение нового зампредседателя правительства Вячеслава Сухорукова. По мнению главы, у него большой опыт работы по этому направлению, он возглавлял Следственный комитет по Бурятии. Сейчас Вячеслав Сухоруков целенаправленно работает по выявлению фактов коррупции и ее профилактике в органах власти Бурятии.
При этом Алексей Цыденов отметил, что эффективное взаимодействие налажено и с прокуратурой и всем силовым блоком в республике. И, как подчеркнул глава, это даст свой эффект при реализации национальных проектов и других начинаний.
«При поддержке президента и правительства России республике представлено увеличенное финансирование, несмотря на то, что страна находится в режиме специальной военной операции. И оно будет реализовано максимально эффективно», - заверил Алексей Цыденов.
Напомним, теперь уже бывший глава Минсельхоза Бурятии Галсан Дареев сейчас находится в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий. Его арестовали в конце декабря прошлого года. Где-то по соседству с ним сейчас обитает и глава «Бурятрегионавтодора» Владимир Соснин, которого задержали на прошлой неделе. Однако, что именно инкриминируют главному дорожнику республики, силовики не сообщали.
«Работа по Минсельхозу у нас началась весной прошлого года, когда участник СВО не получил субсидию. Мы сами назначили проверку и ее итогом стали решения уже с участием правоохранительных органов. Сейчас проводится последующее расследование. Похожая ситуация по «Бурятрегионавтодору». Была собственная проверка министерства финансов республики по проведению конкурсных процедур по ремонту дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Минфином республики было выявлены нарушения и наложен запрет на заключение договора с поставщиком. Сейчас уже правоохранительный блок разбирается с данной ситуацией», - заявил Алексей Цеденов.
«Мы проявления коррупции видим. И понимаем, что любое погружение в эту проблему наносит нам самим репутационный ущерб. Однако, замалчивать, скрываться и пытаться уйти в сторону и дальше не будем. Выявленные проблемы будем сами же доводить до правового решения», - добавил глава республики.
В качестве примера Алексей Цыденов привел назначение нового зампредседателя правительства Вячеслава Сухорукова. По мнению главы, у него большой опыт работы по этому направлению, он возглавлял Следственный комитет по Бурятии. Сейчас Вячеслав Сухоруков целенаправленно работает по выявлению фактов коррупции и ее профилактике в органах власти Бурятии.
При этом Алексей Цыденов отметил, что эффективное взаимодействие налажено и с прокуратурой и всем силовым блоком в республике. И, как подчеркнул глава, это даст свой эффект при реализации национальных проектов и других начинаний.
«При поддержке президента и правительства России республике представлено увеличенное финансирование, несмотря на то, что страна находится в режиме специальной военной операции. И оно будет реализовано максимально эффективно», - заверил Алексей Цыденов.
Напомним, теперь уже бывший глава Минсельхоза Бурятии Галсан Дареев сейчас находится в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий. Его арестовали в конце декабря прошлого года. Где-то по соседству с ним сейчас обитает и глава «Бурятрегионавтодора» Владимир Соснин, которого задержали на прошлой неделе. Однако, что именно инкриминируют главному дорожнику республики, силовики не сообщали.
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