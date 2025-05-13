В Бурятии объявлен режим ЧС

Решением республиканской комиссией по чрезвычайным ситуациям в лесах Бурятии с 13 мая введён режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Доступ в лес закрыт.Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 174 лесных пожара. Более 90% всех возгораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем. Все действующие на сегодня очаги возникли по вине человека.Так, за прошедшие сутки в республике удалось потушить 4 лесных пожара в Баунтовком и Закаменском районах на площади в 16 600 гектаров. Однако за это же время возникло 4 новых возгорания. Таким образом, общая площадь, охваченная огнем, не сократилась, а наоборот, даже немного выросла. Сейчас она составляет 53 208 га. Все 22 очага пожаров сосредоточены в Баунтовском и Еравнинском районах.«Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности, горит сухая трава и кустарники. На тушении работает 533 человека из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 102 единицы лесопожарной техники», - сообщили в РАЛХе.