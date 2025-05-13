Происшествия 13.05.2025 в 09:24

В Бурятии объявлен режим ЧС

Доступ в лес полностью запрещен
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии объявлен режим ЧС
Фото: РАЛХ
Решением республиканской комиссией по чрезвычайным ситуациям в лесах Бурятии с 13 мая введён режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Доступ в лес закрыт.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 174 лесных пожара. Более 90% всех возгораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем. Все действующие на сегодня очаги возникли по вине человека.

Так, за прошедшие сутки в республике удалось потушить 4 лесных пожара в Баунтовком и Закаменском районах на площади в 16 600 гектаров. Однако за это же время возникло 4 новых возгорания. Таким образом, общая площадь, охваченная огнем, не сократилась, а наоборот, даже немного выросла. Сейчас она составляет 53 208 га. Все 22 очага пожаров сосредоточены в Баунтовском и Еравнинском районах.

«Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности, горит сухая трава и кустарники. На тушении работает 533 человека из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 102 единицы лесопожарной техники», - сообщили в РАЛХе.
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Лесной пожар

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с 7 по 13 мая

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